Galatasaray'ın ilgilendiği Emre Mor'la ilgili karar verildi!

GALATASARAY İSTİYORDU

Erdinç Şahin

'da top koşturan milli futbolcumuz, antrenmanlarda sergilediği disiplinsiz davranışları nedeniyle teknik direktörtarafından kadro dışı bırakılmıştı.Takım arkadaşlarından özür diledikten sonra yeniden forma şansı bulmasına rağmen geçtiğimiz hafta bir kez daha aynı cezaya çarptırılan Emre'yle ilgili İspanyol ekibinin kararını verdiği öğrenildi.İspanya'da yayım yapangazetesinde yer alan habere göre Celta yönetimi, geçtiğimiz yazödeyerek kadrosuna kattığı Emre'ye bir şans daha verme kararı aldı.Haberde genç oyuncuyla'ın da ilgilendiği hatırlatılırken İspanyol kulübünün, tarihinin en pahalı ikinci transferi olanyi bu koşullarda elden çıkarmak istemediği yazıldı.