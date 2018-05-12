Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Galatasaray'ın ilgilendiği Emre Mor'la ilgili karar verildi!

Celta Vigo'da top koşturan milli futbolcumuz Emre Mor, sergilediği disiplinsiz davranışlar nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Adı Galatasaray'la transfer dedikodularına karışan Emre ile ilgili İspanyol kulübü kararını verdi.

Galatasaray'ın ilgilendiği Emre Mor'la ilgili karar verildi!
Celta Vigo'da top koşturan milli futbolcumuz Emre Mor, antrenmanlarda sergilediği disiplinsiz davranışları nedeniyle teknik direktör Juan Carlos Unzue tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Takım arkadaşlarından özür diledikten sonra yeniden forma şansı bulmasına rağmen geçtiğimiz hafta bir kez daha aynı cezaya çarptırılan Emre'yle ilgili İspanyol ekibinin kararını verdiği öğrenildi.
 

GALATASARAY İSTİYORDU


İspanya'da yayım yapan AS gazetesinde yer alan habere göre Celta yönetimi, geçtiğimiz yaz 13 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattığı Emre'ye bir şans daha verme kararı aldı.

Haberde genç oyuncuyla Galatasaray'ın da ilgilendiği hatırlatılırken İspanyol kulübünün, tarihinin en pahalı ikinci transferi olan Emre'yi bu koşullarda elden çıkarmak istemediği yazıldı.

Fanatik


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

FLAŞ! Çin'den Pepe için 20 milyon Euro

FLAŞ! Çin'den Pepe için 20 milyon Euro
Ryan Babel için flaş teklif! 13 milyon Euro...

Ryan Babel için flaş teklif! 13 milyon Euro...
Beşiktaş aradığını buldu! Atiba'nın yerine o geliyor...

Beşiktaş aradığını buldu! Atiba'nın yerine o geliyor...
İtalyanlardan bomba Anderson Talisca iddiası!

İtalyanlardan bomba Anderson Talisca iddiası!
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup bombası!

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup bombası!
Advocaat'tan geri dönüyor! Anlaşmak üzere...

Advocaat'tan geri dönüyor! Anlaşmak üzere...
Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Mario Mandzukic

Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi! Mario Mandzukic
Aziz Yıldırım'dan flaş Aykut Kocaman kararı!

Aziz Yıldırım'dan flaş Aykut Kocaman kararı!
Tuzla, Pendik, Maltepe, Ataşehir, Kartal... İstanbul'da dehşet evleri

Tuzla, Pendik, Maltepe, Ataşehir, Kartal... İstanbul'da dehşet evleri
Sahaya giren köpek hakemin kucağında dışarı çıkarıldı

Sahaya giren köpek hakemin kucağında dışarı çıkarıldı
Milli karateciler üst üste beşinci kez finalde

Milli karateciler üst üste beşinci kez finalde