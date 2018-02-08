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Galatasaray'ın istediği Kwadwo Asamoah'ın menajerinden açıklama...

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen Kwadwo Asamoah ile ilgili menajerinden açıklama geldi. 
 

Galatasaray'ın istediği Kwadwo Asamoah'ın menajerinden açıklama...
Ara transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen Kwadwo Asamoah'ın menajeri Federico Pastorello İtalyan basınına açıklamalarda bulundu.

Tuttosport'a konuşan Pastorello, Juventus ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Asamoah'ın geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Oyuncusunun Juve'den ayrılmasının şu an için söz konusu olmadığını belirten Pastorello, bununla birlikte oyuncunun başka bir ligde oynamayı düşündüğünü de belirtti.

Asamoah için 7-8 takımdan somut teklif aldıklarını ifade eden ünlü menajer, tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi.


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