Galatasaray'ın istediği Kwadwo Asamoah'ın menajerinden açıklama...

Erdinç Şahin

Ara transfer döneminde'ın gündemine gelen'ın menajeriİtalyan basınına açıklamalarda bulundu.'a konuşan Pastorello,ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Asamoah'ın geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.Oyuncusunun Juve'den ayrılmasının şu an için söz konusu olmadığını belirten Pastorello, bununla birlikte oyuncunun başka bir ligde oynamayı düşündüğünü de belirtti.Asamoah için 7-8 takımdan somut teklif aldıklarını ifade eden ünlü menajer, tüm seçenekleri değerlendirdiklerini söyledi.