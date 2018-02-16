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Galatasaray'ın TFF'den isteği! Maç başı 1 milyon lira


Galatasaray'dan TFF’ye hafta sonu talebi... Sarı Kırmızılı yöneticiler, geçtiğimiz pazartesi günü Yıldırım Demirören ile bir araya geldi. Görüşmede Galatasaray heyeti TFF’den önemli bir ricada bulundu. 23 Şubat Cuma günü yapacakları Bursaspor karşılaşmasıyla birlikte bu sezon iç sahada hafta içi oynayacakları maç sayısının 5’i bulacağını hatırlatan yöneticiler, haksızlığa uğradıklarını söylediler.

Galatasaray'ın TFF'den isteği! Maç başı 1 milyon lira
Şampiyonluk için yarışan 4 kulüp arasında en çok hafta içi maç oynayan takımın Galatasaray olduğunu belirten başkan Mustafa Cengiz ve beraberindekiler, 26. haftaya kadar olan fikstürü açıklayan TFF’den, son 8 haftayı belirlerken bu noktaya dikkat etmesini istedi.

Sarı-Kırmızılılar, “Sizden ricamız her koşulda adil rekabet ortamının sağlanması... 23. haftadaki Bursa maçıyla birlikte Türk Telekom Stadı’nda hafta içi oynayacağımız maç sayısı 5’e yükselecek.

Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Sarı kırmızılılar, “Şampiyonluk yarışında final haftalarına giriyoruz. Sizden ricamız her koşulda adil ve eşit rekabet ortamı sağlanması” derken 26.haftanın ardından ligin sonuna kadar açıklanacak olan fikstürde Türk Telekom Stadyumu’ndaki karşılaşmaların Cuma yada Pazartesi gününe değil, hafta sonunda oynatılmasını talep etti. 
 

MAÇ BAŞI 1 MİLYON TL KAYIP


Galatasaray mesai gününde olan iç saha karşılaşmalarında hem maddi hem de manevi açıdan büyük bir handikap yaşadıklarını iletti. Sarı kırmızılı yönetim, mesai gününde oynanan karşılaşmalarda seyirci sayısının düştüğünü, taraftar desteğinin azaldığını ve aynı zamanda hasılat gelirinin de düşmesi ile büyük bir kayba neden olduğunu belirtti. Galatasaray Kulübü, hafta sonuna göre hafta içinde oynanan iç saha karşılaşmalarında minimum taraftar sayısının 10 bin düştüğünü ve bunun akabinde bilet ve mağazacılık satışlarının da düşmesi ile maç başına en az 1 milyon TL gelir kaybı yaşadığını belirtti. 

Kısaca Galatasaray, TFF’den Avrupa Kupalarında da yer almadığı bu sezonda Şubat ayında sıkıntı yaşadığı iç saha fikstürünün ligin geride kalan bölümünde değişmesini istedi. 
 

ZİRVEDEKİ 4 TAKIMIN HAFTA İÇİ OYNADIĞI MAÇLARIN SAYISI


Galatasaray 5

Beşiktaş 4

Başakşehir 3

Fenerbahçe 2
 

GALATASARAY’IN SON 8 HAFTA İÇ SAHA MAÇLARI


27. Galatasaray-Trabzon

29. Galatasaray-Başakşehir

31. Galatasaray-Beşiktaş

33. Galatasaray Y.Malatya


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