Galatasaray'ın TFF'den isteği! Maç başı 1 milyon lira

MAÇ BAŞI 1 MİLYON TL KAYIP

ZİRVEDEKİ 4 TAKIMIN HAFTA İÇİ OYNADIĞI MAÇLARIN SAYISI

GALATASARAY’IN SON 8 HAFTA İÇ SAHA MAÇLARI

Erdinç Şahin

Şampiyonluk için yarışan 4 kulüp arasında en çok hafta içi maç oynayan takımınolduğunu belirten başkanve beraberindekiler, 26. haftaya kadar olan fikstürü açıklayan’den, son 8 haftayı belirlerken bu noktaya dikkat etmesini istedi.Sarı-Kırmızılılar, “Sizden ricamız her koşulda adil rekabet ortamının sağlanması... 23. haftadakimaçıyla birlikte’nda hafta içi oynayacağımız maç sayısı 5’e yükselecek.Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Sarı kırmızılılar, “Şampiyonluk yarışında final haftalarına giriyoruz. Sizden ricamız her koşulda adil ve eşit rekabet ortamı sağlanması” derken 26.haftanın ardından ligin sonuna kadar açıklanacak olan fikstürde Türk Telekom Stadyumu’ndaki karşılaşmaların Cuma yada Pazartesi gününe değil, hafta sonunda oynatılmasını talep etti.Galatasaray mesai gününde olan iç saha karşılaşmalarında hem maddi hem de manevi açıdan büyük bir handikap yaşadıklarını iletti. Sarı kırmızılı yönetim, mesai gününde oynanan karşılaşmalarda seyirci sayısının düştüğünü, taraftar desteğinin azaldığını ve aynı zamanda hasılat gelirinin de düşmesi ile büyük bir kayba neden olduğunu belirtti. Galatasaray Kulübü, hafta sonuna göre hafta içinde oynanan iç saha karşılaşmalarında minimum taraftar sayısının 10 bin düştüğünü ve bunun akabinde bilet ve mağazacılık satışlarının da düşmesi ile maç başına en az 1 milyon TL gelir kaybı yaşadığını belirtti.Kısaca Galatasaray, TFF’den Avrupa Kupalarında da yer almadığı bu sezonda Şubat ayında sıkıntı yaşadığı iç saha fikstürünün ligin geride kalan bölümünde değişmesini istedi.Galatasaray 5Beşiktaş 4Başakşehir 3Fenerbahçe 227. Galatasaray-Trabzon29. Galatasaray-Başakşehir31. Galatasaray-Beşiktaş33. Galatasaray Y.Malatya