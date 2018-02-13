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'Galatasaray’ın transfer yasağı alma ihtimali yüzde 99.9’dur'

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan ve Fatih Kuşçu'nun moderatörlüğünü yaptığı 'Spor Saati' programında spor gündemini değerlendirdi

13 Şubat 2018, Salı 10:02
'Galatasaray’ın transfer yasağı alma ihtimali yüzde 99.9’dur'
Dursun Özbek yönetimini eleştiren Fatih Altaylı, sert sözlerle eski başkana yüklendi.

İşte o açıklamalar:

”İki şey söyleyebiliriz. İlki sportif tutarsızlık, ikincisi mali durum, tüm bunları kapsayan bir üçüncü şey de yalancılık. Hem başarısızsın, hem mali açıdan batırıyorsun hem de bize yalan söylüyorsun. Bunları düşünen Galatasaraylılar onu başkanlık koltuğundan yolladı. Habertürk’ün ekonomi sayfasında, bunların ne kadar batak durumda olduğunu gösterdi. Yönetimsel olarak en kötü dönem Dursun Özbek’e aittir diyebilirim. Sermayeye oranla borcun, 2.5 sene içinde 72 milyondan 612 milyona çıktığını görüyoruz. Sportif A.Ş’nin zararını 30’dan 300 milyon seviyesine çıktığını gördük. Bunlar ulaşılabilir bilgiler değil SPK’ya açıklanan bilgiler…” 
 

"GALATASARAY’IN TRANSFER YASAĞI ALMA OLASILIĞI %99.9’DUR”


Galatasaray’ın transfer yasağı alma ihtimalinin olduğunu söyleyen Fatih Altaylı, ”Çok ciddi bir performans sergilemeleri lazım. Bu tehlike var. Olasılık olarak söylüyorum. Galatasaray’a transfer yasağı gelme olasılığı %99.9! Çünkü Özbek, verdiği sözü tutmadı ve 3 kat zarar içerisinde kulübü bıraktı. Bu yüzden transfer yasağı gelme olasılığı %99.9 ihtimalindedir. ‘Oyuncu al-sat yasağı’ da gelebilir ama full bir yasak da gelebilir. Diğer bir olasılık ise; Avrupa kupalarından men söz konusu olabilir. Çünkü UEFA’ya son yollanan dosyada eksik bilgiler olması. Bu azımsanacak bir şey değil. Buradaki en temel mesele; Dursun Özbek yönetiminin son yolladığı dosyanın eksik bilgiler içermesi.” dedi.


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