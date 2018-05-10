Galatasaray'ın Trezeguet planı!

Yeni sezonda Avrupa
'da ses getirecek bir kadro kurmak isteyen Galatasaray
'da Trezeguet
ısrarı sürüyor... Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim
'in takımda görmeyi en çok istediği isimlerden biri olan Mısırlı futbolcu için B Planını devreye soktu. Yönetim kısa süre içinde transfer için düğmeye basacak.
KASIMPAŞA HERKESİ ŞAŞIRTTI
Kasımpaşa bir süredir Galatasaray'ın takibinde olan Trezeguet'nin 2.5 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanıp bonservisini almıştı. Sarı-Kırmızılılar bu gelişmeye rağmen transferden vazgeçmedi.
ARADA 3 MİLYON EURO FARK VAR
Yönetim kısa süre içinde Kasımpaşa ile temasa geçecek. Alınan bilgilere göre Galatasaray
, 4 milyon Euro'luk teklifte bulunacak. Fakat Kasımpaşa'nın 7 milyon Euro istediği gelen bilgiler arasında.
GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTİYOR
Galatasaray yönetimi, Trezeguet'nin Dünya Kupası'nda değerinin artabileceğini düşünerek elini çabuk tutmak istiyor. Mısırlı yıldızın Sarı-Kırmızılı takıma çok sıcak baktığı da ifade ediliyor.
Erdinç Şahin