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Galatasaray'ın Trezeguet planı!

Galatasaray, Trezeguet’nin 2.5 milyon euroluk opsiyonunu kullanan Kasımpaşa’ya 4 milyon Euro’luk teklif yapma kararı aldı.

Galatasaray'ın Trezeguet planı!
Yeni sezonda Avrupa'da ses getirecek bir kadro kurmak isteyen Galatasaray'da Trezeguet ısrarı sürüyor... Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmeyi en çok istediği isimlerden biri olan Mısırlı futbolcu için B Planını devreye soktu. Yönetim kısa süre içinde transfer için düğmeye basacak.
 

​KASIMPAŞA HERKESİ ŞAŞIRTTI


Kasımpaşa bir süredir Galatasaray'ın takibinde olan Trezeguet'nin 2.5 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanıp bonservisini almıştı. Sarı-Kırmızılılar bu gelişmeye rağmen transferden vazgeçmedi.
 

ARADA 3 MİLYON EURO FARK VAR


Yönetim kısa süre içinde Kasımpaşa ile temasa geçecek. Alınan bilgilere göre Galatasaray, 4 milyon Euro'luk teklifte bulunacak. Fakat Kasımpaşa'nın 7 milyon Euro istediği gelen bilgiler arasında.
 

GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTİYOR


Galatasaray yönetimi, Trezeguet'nin Dünya Kupası'nda değerinin artabileceğini düşünerek elini çabuk tutmak istiyor. Mısırlı yıldızın Sarı-Kırmızılı takıma çok sıcak baktığı da ifade ediliyor.
 


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