Galatasaray'ın Trezeguet planı!

​KASIMPAŞA HERKESİ ŞAŞIRTTI

ARADA 3 MİLYON EURO FARK VAR

GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTİYOR

Erdinç Şahin

Yeni sezonda'da ses getirecek bir kadro kurmak isteyen'daısrarı sürüyor... Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör'in takımda görmeyi en çok istediği isimlerden biri olan Mısırlı futbolcu için B Planını devreye soktu. Yönetim kısa süre içinde transfer için düğmeye basacak.Kasımpaşa bir süredir Galatasaray'ın takibinde olan Trezeguet'nin 2.5 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanıp bonservisini almıştı. Sarı-Kırmızılılar bu gelişmeye rağmen transferden vazgeçmedi.Yönetim kısa süre içinde Kasımpaşa ile temasa geçecek. Alınan bilgilere göre, 4 milyon Euro'luk teklifte bulunacak. Fakat Kasımpaşa'nın 7 milyon Euro istediği gelen bilgiler arasında.Galatasaray yönetimi, Trezeguet'nin Dünya Kupası'nda değerinin artabileceğini düşünerek elini çabuk tutmak istiyor. Mısırlı yıldızın Sarı-Kırmızılı takıma çok sıcak baktığı da ifade ediliyor.