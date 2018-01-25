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Galatasaray'ın yeni Başkanı Mustafa Cengiz'den teşekkür

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kendisini tebrik eden Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kayserispor kulüplerine teşekkür etti. 

Galatasaray'ın yeni Başkanı Mustafa Cengiz'den teşekkür
Sarı-kırmızılıların 37. Başkanı seçilen Mustafa Cengiz'in kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

"Kulübümüzün 20 Ocak 2018’de yapılan Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı’nda başkanlık onuruna layık görülen ben ve yönetim kurulu arkadaşlarıma resmi yayın organlarından tüm iyi dileklerini ileten başta Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kayserispor kulüplerine nezaketlerinden ötürü şahsım, yönetim kurulu ve camiam adına teşekkür ederim.

Ayrıca gerek kişisel olarak yaptıkları aramalarla, gerek sosyal medya üzerinden gönderdikleri mesajlarla bana ve yönetim kurulu arkadaşlarıma başarı dileğinde bulunan tüm rakiplerimize, sponsorlarımıza, üyelerimize ve Büyük Galatasaray taraftarına teşekkürlerimi iletirim" diye konuştu.


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