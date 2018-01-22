Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz parayı buldu

Galatasaray
'da seçimi kazanan Mustafa Cengiz
ve yönetimini mali sorunlar bekliyordu. Eski Başkan Dursun Özbek
, 5 milyon dolar kredi çekerek parayı bloke etmiş ve seçilmesi halinde ödemek üzere planlama yapmıştı.
Aynı şekilde kulüp çalışanlarının bir süredir geciken ödemeleri için de hedeflenen tarih salı günüydü (yarın). Camiada herkes, kısa vadedeki ödemelerin nasıl yapılacağını merak ediyordu. Dursun Özbek, kazanmasına kesin gözle bakıyordu ve planlarını da buna göre yapmıştı.
TRANSFER BİLE YAPILAMAYABİLİR
Camiadaki mali sorunların yarattığı en büyük korku ise UEFA
’yla ilgili. Finansal konularda kimseye taviz vermeyen UEFA’nın şartlarına göre; Galatasaray’ın transfer yapması için SSK
ve vergi borcu bulunmaması gerekiyor. Sarı-Kırmızılı kulübün şu an 18 milyon lira SSK ve vergi borcu var. Sarı-Kırmızılılar bu sorunu hemen çözemezse transfer yapamayacak. Aynı zamanda kulübün bugün 4.9 milyon euroluk bir ödemesi var. Ay sonuna kadar kapatılması gereken borç ise tam 10.7 milyon euroyu buluyor.
MAAŞLAR TÜRK LİRASI OLACAK
Cim Bom
’da sezon sonuna kadar yaklaşık 50 milyon euroluk bir fatura var. Ancak yeni Başkan Mustafa Cengiz
’in seçim öncesinde kısa vadeli borçlarla ilgili planlamayı yaptığı öğrenildi. Cengiz’in bazı bankalarla görüştüğü ve olumlu yanıt aldığı konuşuluyor. Sarı-Kırmızılılar, ilk etapta yapması gereken ödemelerin ardından önemli ekonomik planlar yapacak. Mustafa Cengiz
, futbolcu maaşlarını da bundan sonra Türk Lirası olarak ödeyecek.
Akşam
Erdinç Şahin