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Galatasaray'ın yıldızı Nigel de Jong Türkiye'den ayrıldı!

Nigel de Jong Galatasaray'dan ayrılıyor! Süper Lig'in ikinci yarısına Fatih Terim'le hazırlanan Galatasaray'da takımda kalacak ve gidecek isimler netleşiyor

Galatasaray'ın yıldızı Nigel de Jong Türkiye'den ayrıldı!
Geçtiğimiz sezon transferin son gününde iki yıllık sözleşme imzalanan ancak Igor Tudor'un isteği ile kadro dışı bırakılan Nigel de Jong'un valizlerini topladı

Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre Igor Tudor'un bu sezon 1 dakika bile oynatmadığı Hollandalı futbolcu, bavullarını toplayarak Türkiye'den ayrıldı! De Jong'un Almanya’ya giderek kendisine teklifte bulunan kulüplerden biriyle masaya oturacağı, anlaşma sağlaması halinde ise sözleşmesini feshederek takımdan ayrılacağı öğrenildi. 

Fatih Terim’in sezonun ikinci yarısında kadrosunda düşünmediği ancak takımla birlikte antrenmanlara alarak jest yaptığı De Jong’ın, tecrübeli teknik adamın bu samimi yaklaşımı sonrasında ‘ayrılmama’ inadından vazgeçtiği belirtildi. Terim’in kendisine karşı kartlarını açık oynamasından son derece memnun olan Hollandalı yıldız, geçtiğimiz hafta menajerini arayarak “Teklifleri değerlendirelim. Galatasaray’dan ayrılıyoruz” dedi. 
 

1 MİLYON 250 BİN EURO’YU ALDI


2,5 milyon Euro’luk ücretini almadan hiçbir yere gitmeyeceğinin restini çeken De Jong, Tudor’un da isteği ile kadro dışı bırakılıp altyapıya yollandı. 

Yarım sezonluk ücreti olan 1 milyon 250 bin Euro’yu cebine koyan deneyimli oyuncunun, geriye kalan 1 milyon 250 bin Euro’nun bir kısmı için Galatasaray’la masaya oturacağı ve anlaşma sağlanması durumunda ise yollarını ayrılacağı öğrenildi.  
Bu durumda Cim Bom, yabancı kontenjanı bakımından da rahatlamış olacak.







 

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