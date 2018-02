Galatasaray Jaunesse ile sponsorluk anlaşması imzaladı

"BUGÜN BİZİM İÇİN TARİHİ BİR GÜN"

Erdinç Şahin

, dünyaca ünlü network firmasıile sponsorluk anlaşmasına imza attı. İmza törenindehazır bulundu. 2,5 yıllık yapılan anlaşma neticesinde Galatasaray’ın kasasına 1 milyon Euro para girecek.Anlaşma öncesinde konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, doğrudan satışı birçok kesimin anlamadığını belirterek, “Bir takım dar görüş sahipleri bu satış şeklini kavramaktan aciz. Bu tip firmalar, gelişen dijital dünyada satış boyutlarını en yüksek rakama ulaştıran firmalar. Biz Galatasaray’da da kısa ve uzun vadede mutlaka bu dijital pazarlamayı faaliyete geçirmek istiyoruz. Özellikle taraftarlarımızın forma taleplerinin zamanında yerine ulaşmadığı yönünde şikayetler alıyoruz. Bu yönde çalışmalarımız var. Mutlaka dijital pazarda yer alacağız. Jaunesse dünya çapında bir firma. Çorap ilanı gibi görülebilir. Brezilya ve Kore’de çok büyük statların isim sponsorluğunu yapan bir firma. Sao Paulo’nun stat ismi bu firmaya ait. 4 milyon TL’lik bir gelir. Küçük gibi görünse de ilerleyen dönemde artacak bir gelir. Sponsorluk gelirlerinin düştüğü bir dönemde bu miktarı değerli olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.Jaunesse Glabol Türkiye, Avrupa İş Geliştirme Direktörü Luigi di Salvo, firmanın Türkiye genel müdürünü işaret ederek, “Devrim’in hayallerinden birisi Türkiye’de tuttuğu takıma sponsor olmaktı. Bugün burada olmaktan dolayı gururluyuz. Doğrudan satış alanında bir şirket olarak bu şekilde bir operasyon yönetmek görülmüş bir şey değil. Bu sektördeki en popüler şirketlerden birisiyiz. 145’den fazla ülkede operasyon yürütmekteyiz. Her gün ne kadar fazla sponsorluk anlaşmasının önümüze geldiğini tahmin bile edemezsiniz. Ama marka partnerlerini seçerken çok sıkı bir politika uyguluyoruz. Kazanan takımlarla çalışıyoruz. Çünkü biz sektörümüzde kazanan bir takımız. Bu işe girdikten 6 yıl sonra 1.1 milyar Dolar’lık ciro yaptığımızı düşünürseniz, sektördeki konumumuzu da anlarsınız. Firma olarak 2009'da kurulduk ve Galatasaray’dan daha genç bir firmayız. Yüksek standartlara sahip futbol takımları ve yıldızlarıyla partnerlik yapıyoruz. Avrupa’da aldığımız birçok tekliften sadece Galatasaray’ı seçtik. Bilinirliliği, tarihi ve yüksek etik değerleri nedeniyle bu anlaşmayı yapıyoruz. Hep birlikte UEFA Kupası ve Süper Kupa'yı kazanacağımızı düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.Jaunesse Türkiye, Balkanlar ve Kıbrıs Genel Müdürü Devrim Hamaratlar, dünyanın en hızlı büyüyen şirketlerinden birisi olduklarını ifade ederek, “Bugün bizim için tarihi bir gün. 2009 yılında kurulduk ve dünyanın en hızlı büyüyen şirketi haline geldik. Bir Türk olarak gurur duyuyorum. 145 ülke içinde Türkiye, Jaunesse’in çalıştığı ülkeler arasında lider oldu ve en hızlı büyüyen firma oldu. Türkiye’ye yatırım kararı alınması için baskı yaptık. 2,5 yıllık yaklaşık 4,5 milyon TL’lik bir anlaşmaya imza attık” dedi.Sözleşmenin imzalanması sırasında konuşan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Ben ne imzalarsam okurum” dedi. Anlaşmanın imzalanmasının ardından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Luigi di Salvo ve Devrim Hamaratlar’a üzerlerinde isimleri yazılı olan 1 ve 10 numaralı forma hediye etti. Taraflar daha sonra basın mensuplarına poz verdi. Galatasaray’ın olduğu her yerde dünya markalarının olduğunu ifade eden Cengiz, anlaşma öncesinde görüşmelerin de çok hızlı şekilde ilerlediğini sözlerine ekledi. Bu sponsorluğun kendi içinde büyüyebileceğini de söyleyen Başkan Mustafa Cengiz, “Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz prensibiyle yürüyoruz. Bu bakımda kendilerinin ve dünya markalarının her türlü teklifine bakıyoruz” diye konuştu.