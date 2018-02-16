Galatasaray kaptanı Selçuk İnan ‘feda’ dedi!

SELÇUK ŞİFAHEN ‘EVET’ DEDİ

Erdinç Şahin

’da tartışmaları beraberinde getiren, önceki gün yapılan divan kurulu toplantısında da gündem olan mali kriz, pek çok branşta kendini gösteriyor.Sadece futbolculara değil amatör şubelerde de maaşlar aylarca ödenmiyor. Son olarak kadın ve erkek basketbolcuların iki aylık birikmiş ödemeleri yapıldı ancak içeride hâlâ önemli bir yekûn olduğu belirtiliyor. Üstelik, pek çok oyuncunun serbest kalmak için girişimler yaptığı biliniyor., 25 günlük başkanlığında 60 milyon TL ödeme yaparak pek çok krizin büyümesini engelledi ancak özellikle futbol takımı için kalıcı bir formül aranıyor.Bazı futbolcuların geçmiş dönemlerde yapılan sözleşmelerinde indirim yapılması da bu çözümlerden biri. Henüz yöneticiler resmi bir girişimde bulunmadı.Bu durumun şampiyonluk yarışına zarar vermesi gibi Beşiktaş'ın FEDA döneminde olduğu gibi olumsuz tepkiler çekmesinden endişe ediliyor.Buna rağmen takım kaptanı Selçuk İnan'ın tavrı yönetimi mutlu etti. Yapılan ön görüşmede Selçuk, önümüzdeki sezona dair garanti ücreti olan 2 milyon 950 bin Euro'dan indirime gidebileceğini, bu rakamı 1.5 milyon Euro seviyesine çekebileceğini şifahen de olsa yöneticilere iletti. Cengiz ve kurmayları bu durumun diğer futbolculara da sirayet etmesini umuyor. Puan ve başarı ‘bonus'ları ve imza paraları ile birlikte toplam maaş yükünün 40 milyon Euro'lara inmesi öngörülüyor.Feghouli…………..3.850 milyonMuslera……………3.575 milyonGomis………………3.350 milyonBelhanda………….3.350 milyonFernando…………3.300 milyonSelçuk………………2.900 milyonMariano…………..2.300 milyonMaicon…………….2.200 milyonEren…………………2.150 milyonTolga……………………..2 milyonSerdar……………………2 milyonDonk *………………..1.5 milyonTarık………………..1.498 milyonDenayer *………..1.359 milyonRodrigues…………1.350 milyonH.Balta *………….1.250 milyonYasin *…………….1.150 milyonKoray *………………….1 milyonLinnes……………………… 950 binAhmet…………………….. 900 binNagatomo *…………….. 850 binLatovlevici *…………….. 750 binSinan………………………. 600 binCarrasso *……………….. 600 binEray *……………………… 240 bin