Galatasaray kasasını doldurdu

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, büyük bir maddi gelirin sahibi oldu.

Sarı-kırmızılı takım, elde ettiği şampiyonlukla hem kendisine gönül verenleri sevindirdi hem de kasasına büyük miktarda para koydu.

Süper Lig'de mücadele ettiği için lige giriş parası alan, elde ettiği galibiyet ve beraberliklerden performans primleri kazanan Galatasaray, şampiyonluk ve şampiyonluk sayısına göre de ödüller alacak.

Süper Lig'deki başarısı dolayısıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan mücadele edecek Galatasaray'ın bu sezonki performans gelirleri 400 milyon liraya yaklaştı.

GELİR KALEMLERİ

Spor Toto Süper Lig'de mücadele ettiği için 30 milyon lira ''ayak bastı'' parası alan Galatasaray, toplamda 53,5 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi oldu.

Sarı-kırmızılı takım, şampiyonluk primi olarak 27,5 milyon, şampiyonluk sayısı dolayısıyla da 52,5 milyon lira gelir elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanan sarı-kırmızılı takım, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 30 milyon avro gibi bir geliri de kasasına koyacak.

Elde edilen başarının, lisanslı ürün satışı ve kombine kartlara yansıması göz önüne alındığında, Galatasaray'ın bu sezon kasasına koyacağı gelir 400 milyon lirayı bulacak.