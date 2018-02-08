Galatasaray - Konyaspor (Canlı anlatım)

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FERNANDO VE DENAYER YOK!

Haber Merkezi

Sol kanattan Orkan'ın kullandığı serbest vuruşta Galatasaray ceza sahasında karambol yaşandı. Son olarak Serdar Aziz topu uzaklaştırdı.Maç başladı. Her iki takıma da başarılarMuslera, Nagatomo, Serdar, Hakan, Linnes, Selçuk, Belhanda, Donk, Sinan, Feghouli, GomisPatrik, Skubic, Selim, Volkan, Ferhat, Jonsson, Hadziahmetovic, Vedat, Fofana, Orkan, Eto'oİki takım arasında Konya'da oynanan ilk müsabaka 2-2 tamamlandı. Galatasaray bu akşamki maçta 0-0 veya 1-1'lik beraberlikler ile her türlü galibiyette turu geçen taraf olacak. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Fernando Reges ve Jason Denayer maçta forma giyemeyecek.Turu geçen takım, Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Galatasaray ile Konyaspor daha önce Türkiye Kupası'nda iki kez eşleşti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 1990-1991 sezonunda son 16 turunda 1-0, 2014-2015 sezonunda aynı turda 4-1'lik skorla eledi.