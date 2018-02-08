Galatasaray - Konyaspor (Canlı anlatım)

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8.DK:
Sol kanattan Orkan'ın kullandığı serbest vuruşta Galatasaray ceza sahasında karambol yaşandı. Son olarak Serdar Aziz topu uzaklaştırdı.
1.DK:
Maç başladı. Her iki takıma da başarılar
Galatasaray'ın ilk 11'i:
Muslera, Nagatomo, Serdar, Hakan, Linnes, Selçuk, Belhanda, Donk, Sinan, Feghouli, Gomis
Atiker Konyaspor'un ilk 11'i:
Patrik, Skubic, Selim, Volkan, Ferhat, Jonsson, Hadziahmetovic, Vedat, Fofana, Orkan, Eto'o
FERNANDO VE DENAYER YOK!
İki takım arasında Konya'da oynanan ilk müsabaka 2-2 tamamlandı. Galatasaray bu akşamki maçta 0-0 veya 1-1'lik beraberlikler ile her türlü galibiyette turu geçen taraf olacak. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Fernando Reges ve Jason Denayer maçta forma giyemeyecek.
Turu geçen takım, Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Galatasaray ile Konyaspor daha önce Türkiye Kupası'nda iki kez eşleşti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 1990-1991 sezonunda son 16 turunda 1-0, 2014-2015 sezonunda aynı turda 4-1'lik skorla eledi.
Haber Merkezi