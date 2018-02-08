Galatasaray - Konyaspor (Maç özeti)

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FERNANDO VE DENAYER YOK!

Haber Merkezi

GOL! Galatasaray Gomis'in golüyle skoru 3 - 1'e getiriyor. Belhanda'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Gomis, kaleciyi de çalımlayıp topu boş filelere gönderdi.Selçuk'un ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta top kaleci Patrick'te kaldı.Sağ kanattan sıfıra inen Belhanda'nın altıpasa çıkartmak istediği topu Selim kritik hamle ile kesti.Hızlı gelişen Galatasaray atağında sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Gomis'in şutunda Patrcik gole izin vermedi. Seken topa Gomis bu kez kafaya vurmak istedi ama top kaleye yönelmedi.Belhanda'nın pasıya sağ kanatta hareketlenen Feghouli'nin geriye çıkarttığı topa Sinan vuruşunu yaptı. Savunmadan seken top kornere gitti.GOL! Galatasaray Gomis'in golüyle 2 - 1 öne geçiyor. Nagatomo'nun sol kanattan yaptığı ortadan savunmadan seken top Gomis'in önünde kaldı. Gomis, bomboş pzoisyonda düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.İkinci yarı başladıSağ kanatta topla buluşan Gomis, bekletmeden topu ceza sahasında hareketlenen SelçuK'a aktardı. Bu pozisyonda yan hakemin bayrağı havada. Ofsayt.Konyaspor yarı sahasında pas yaparak çıkmaya çalışıyor. Ama Galatasaray baskıya devam ederek Konyaspor'a izin vermiyor.Linnes'in pasında Gomis ceza sahasına girmek üzereyken Selim Ay tarafından düşürüldü. Hakem serbest vuruş kararı verdi. Galatasaraylı oyuncular bu pozisyonun ceza sahası içinde olduğunu düşünüyor.Donk, Gomis'e uzun bir top atmak istedi. Ama hızlı gelen top kaleci Patrcik'te kaldı.GOL! Galatasaray Serdar Aziz'in kafa vuruşuyla skoru eşitliyor. Sağ kanattan Selçuk'un kullandığı köşe vuruşunda ters kanada açılan topla buluşan Sinan'ın ortasında Serdar zor pozisyonda çok güzel bir fkafa vuruşu yaparak topu ağlara gönderdi.GOL! Konyaspor Fofana'yla öne geçiyor. Eto'o'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Fofana, Linnes'ten sıyrılıp ceza sahasına sokuldu. Hakan Balta'yı da çalımlayan Fofana'nın şutunda Muslera'nın müdahalesine rağmen top ağlara gitti.Sol kanattan Orkan'ın kullandığı serbest vuruşta Galatasaray ceza sahasında karambol yaşandı. Son olarak Serdar Aziz topu uzaklaştırdı.Maç başladı. Her iki takıma da başarılarMuslera, Nagatomo, Serdar, Hakan, Linnes, Selçuk, Belhanda, Donk, Sinan, Feghouli, GomisPatrik, Skubic, Selim, Volkan, Ferhat, Jonsson, Hadziahmetovic, Vedat, Fofana, Orkan, Eto'oİki takım arasında Konya'da oynanan ilk müsabaka 2-2 tamamlandı. Galatasaray bu akşamki maçta 0-0 veya 1-1'lik beraberlikler ile her türlü galibiyette turu geçen taraf olacak. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Fernando Reges ve Jason Denayer maçta forma giyemeyecek.Turu geçen takım, Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Galatasaray ile Konyaspor daha önce Türkiye Kupası'nda iki kez eşleşti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 1990-1991 sezonunda son 16 turunda 1-0, 2014-2015 sezonunda aynı turda 4-1'lik skorla eledi.