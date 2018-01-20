Galatasaray Kulübünün olağanüstü kongresi başladı

MUSTAFA CENGİZ: DOSTANE HAVA BOZULMASIN

DURSUN ÖZBEK: YARINLAR DAHA GÜZEL OLSUN

Erdinç Şahin

kulübün 100. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul,Lisesi'nde start alırken, ilk olarak kongre divan başkanlığınaseçildi.’in başkanlık yarışı vereceği kongrede, saygı duruşu ve’nın okunmasının ardından, sandık görevlilerinin onaylanması işlemine geçildi.Oy kullanma hakkına sahip 7 bin 688 üye için 18 sandık kuruldu ve saat 15.00’te oy kullanma işlemi tamamlanacak. Olağanüstü genel kurulda, mevcut başkan Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz başkanlık için yarışacak. Genel kurul üyeleri Özbek için kırmızı, Mustafa Cengiz için ise sarı renk oy pusulalarını kullanacak.Galatasaray’ın Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısında başkan adaylarından Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu. Seçimin sarı-kırmızılı camiaya hayırlı olmasını dileyen Cengiz, “Galatasaray için 2.5 yılda görevde olan Dursun başkanımıza teşekkür ediyorum. Ekibiyle çalıştı, bizi bugünlere getirdi. Ben eleştirilerimi ifade ettim. Buradaki dostane havayı eleştirerek bozulmasını istemiyorum. Galatasaray’ı diğer olgulardan ayrı olarak daha centilmen bir karakteri olduğunun inancındayım. Ekip olarak Dursun Başkan, Ali Sami Yen, eski başkanlara teşekkür eder, hayırlı olmasını dilerim” diye konuştu.Galatasaray’ın Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'nda başkan adaylarından Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Galatasaray’a yakışan bir seçimin olmasının kulübün olmazsa olmazlarından olduğunu belirten Özbek, “Yapılacak seçimin hayırlı olmasını, Galatasaray’ın geleceğine daha büyük faydalar getirmesini diliyorum. Geçtiğimiz iki hafta boyunca yoğun olarak Galatasaray’ı yönetmeye aday olan başkanlar her yerde projelerini açıkladı. 2.5 senede Galatasaray’a yaptıklarımız malumunuz. Galatasaray’ın yarınlarının bugünlerden güzel olmasını diliyorum. Galatasaray’da istikrar ve huzur olsun istiyorum. Seçimler rekabet içinde geçer. Bugüne kadar yaptığım hizmeti beğendiyseniz şimdi desteğinize ihtiyacım var” şeklinde konuştu.