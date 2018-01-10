Galatasaray, Kwadwo Asamoah için masada!

Erdinç Şahin

Sezon başından bu yana'ın listesinde olan Ganalı oyuncuiçin resmi adımlar atılmaya başlandı.beIN Sports'un haberine göre; Fatih Terim'in istediği doğrultusunda Galatasaraylı yöneticiler, Juventus kulübüyle bir görüşme gerçekleştirdi. Torino ekibi adına görüşmede Juventus sportif direktörü Fabio Paratici de yer aldı.Galatasaray'ın kurmayları Kwadho Asamoah için tekliflerini Juventus yetkililerine sundu ve beklemeye geçti. Galatasaray ve Juventus yetkililerinin birkaç gün içinde yeniden bir araya gelerek transferi olumlu ya da olumsuz olarak noktalaması bekleniyor.