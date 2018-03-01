Galatasaray, Latovlevici’nin kontratı uzatmayacak

Erdinç Şahin

'ın en kötüsü olarak göze çarpanşansını neredeyse sıfırladı.Gazete Habertürk’ün haberine göre,gelişiyle yedeğe düşenoyuncuya,sakat ya da cezalı olmaması halinde Terim tarafından kolay kolay forma verilmeyeceği öğrenildi.Sezon başında Kardemir Karabük'ten transfer edilen ve yıllık 750 bin Euro kazanan Latovlevici'nin, sözleşme gereği 18 maç oynaması halinde kontratı otomatikman uzayacak. Hem Terim hem de yeni yönetim, önünde 4 maç kalan Latovlevici'yle devam etmek istemiyor.