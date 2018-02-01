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Galatasaray maçı öncesinde Konyaspor'da flaş Eto'o gelişme!

Atiker Konyaspor'da, bugün oynayacakları Galatasaray maçı öncesinde sıcak gelişme yaşandı. Takımın yeni transferi Samuel Eto'o'nun akşam maçın kadrosunda yer alacak, ancak Kamerunlu golcünün maçta forması giymesi beklenmiyor.

Galatasaray maçı öncesinde Konyaspor'da flaş Eto'o gelişme!
Ara transfer döneminde kadrosuna JahovicSamuel Eto'oOrkan ÇınarYatabare ve Volkan Şen gibi isimleri katan Atiker Konyaspor, bu akşam saat 20.30'da Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. 

Anadolu ekibinde büyük çabalarla kadroya katılan yıldız futbolcu Samuel Eto'o'nun akşamki maçta kadroda olmasının düşük bir ihtimal olduğu, ancak kadroda olsa dahi, forma giymesinin beklenmediği öğrenildi. Sakatlıktan yeni çıkan Kamerunlu futbolcunun henüz hazır olmadığı, idman eksikliğinden dolayı Galatasaray'a karşı riske edilmek istemediği ortaya çıktı.
 

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Bir diğer transfer Jahovic'in ise kadroda olacağı ancak ilk 11'de başlamayacağı edinilen bilgiler arasında. Makedon futbolcunun ikinci yarıda oynayacağı belirtildi. 

Bir diğer yeni transfer Volkan Şen'in ise henüz takımla birlikte idmana çıkmaması nedeniyle kadroya alınması düşünülmüyor. 

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