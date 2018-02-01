Galatasaray maçı öncesinde Konyaspor'da flaş Eto'o gelişme!

Ara transfer döneminde kadrosuna Jahovic
, Samuel Eto'o
, Orkan Çınar
, Yatabare
ve Volkan Şen
gibi isimleri katan Atiker Konyaspor
, bu akşam saat 20.30'da Ziraat Türkiye Kupası
çeyrek final maçında sahasında Galatasaray
'ı konuk edecek.
Anadolu ekibinde büyük çabalarla kadroya katılan yıldız futbolcu Samuel Eto'o
'nun akşamki maçta kadroda olmasının düşük bir ihtimal olduğu, ancak kadroda olsa dahi, forma giymesinin beklenmediği öğrenildi. Sakatlıktan yeni çıkan Kamerunlu futbolcunun henüz hazır olmadığı, idman eksikliğinden dolayı Galatasaray'a karşı riske edilmek istemediği ortaya çıktı.
JAHOVİC'TE SON DURUM!
Bir diğer transfer Jahovic
'in ise kadroda olacağı ancak ilk 11'de başlamayacağı edinilen bilgiler arasında. Makedon
futbolcunun ikinci yarıda oynayacağı belirtildi.
Bir diğer yeni transfer Volkan Şen
'in ise henüz takımla birlikte idmana çıkmaması nedeniyle kadroya alınması düşünülmüyor.
Fanatik
Erdinç Şahin