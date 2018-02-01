Galatasaray maçı öncesinde Konyaspor'da flaş Eto'o gelişme!

JAHOVİC'TE SON DURUM!

Erdinç Şahin

Ara transfer döneminde kadrosunavegibi isimleri katan, bu akşam saat 20.30'daçeyrek final maçında sahasında'ı konuk edecek.Anadolu ekibinde büyük çabalarla kadroya katılan yıldız futbolcu'nun akşamki maçta kadroda olmasının düşük bir ihtimal olduğu, ancak kadroda olsa dahi, forma giymesinin beklenmediği öğrenildi. Sakatlıktan yeni çıkan Kamerunlu futbolcunun henüz hazır olmadığı, idman eksikliğinden dolayı Galatasaray'a karşı riske edilmek istemediği ortaya çıktı.Bir diğer transfer'in ise kadroda olacağı ancak ilk 11'de başlamayacağı edinilen bilgiler arasında.futbolcunun ikinci yarıda oynayacağı belirtildi.Bir diğer yeni transfer'in ise henüz takımla birlikte idmana çıkmaması nedeniyle kadroya alınması düşünülmüyor.