Galatasaray maçı ve Tarkan konseri çakıştı!

Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçıyla aynı gün Tarkan konserinin olması, taraftarı ve şarkıcının hayranlarını izdiham tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Çünkü konsere giriş saati ve taraftarın dağılma saati birbirine çok yakın