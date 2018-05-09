Galatasaray maçı ve Tarkan konseri çakıştı!

Galatasaray
'ın Yeni Malatyaspor
'u ağırlayacağı maçla aynı gün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'n yanı başında organize edilen Tarkan konseri
sıkıntı doğurdu.
Malatya
maçına akın etmesi beklenen Galatasaray
taraftarı sıkıntı yaşayabilir! Çünkü aynı gün yakın saatte Tarkan
'ın Vadistanbul
'da konser verecek olması trafik endişesi doğurdu.
TOPLU TAŞIMA ARAÇLARIYLA GELECEKLER
Oluşacak aşırı yoğunluk nedeniyle zorda kalmak istemeyen taraftarlar, maça özel araçla gelinmemesi için sosyal medyada organize olmaya başladı.
(Tarkan'ı 10 bin seveninin izleyeceği konser Vadistanbul'da 12 Mayıs Cumartesi saat 21:00'de başlayacak. Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı da aynı gün saat 19:00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.)
Çiğdem Saltık