Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Galatasaray maçı ve Tarkan konseri çakıştı!

Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçıyla aynı gün Tarkan konserinin olması, taraftarı ve şarkıcının hayranlarını izdiham tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Çünkü konsere giriş saati ve taraftarın dağılma saati birbirine çok yakın

09 Mayıs 2018, Çarşamba 12:22
Galatasaray maçı ve Tarkan konseri çakıştı!
Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u ağırlayacağı maçla aynı gün Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'n yanı başında organize edilen Tarkan konseri sıkıntı doğurdu.

Malatya maçına akın etmesi beklenen Galatasaray taraftarı sıkıntı yaşayabilir! Çünkü aynı gün yakın saatte Tarkan'ın Vadistanbul'da konser verecek olması trafik endişesi doğurdu.

TOPLU TAŞIMA ARAÇLARIYLA GELECEKLER

Oluşacak aşırı yoğunluk nedeniyle zorda kalmak istemeyen taraftarlar, maça özel araçla gelinmemesi için sosyal medyada organize olmaya başladı.

(Tarkan'ı 10 bin seveninin izleyeceği konser Vadistanbul'da 12 Mayıs Cumartesi saat 21:00'de başlayacak. Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçı da aynı gün saat 19:00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.)


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Ünlüleri buluşturan davet

Ünlüleri buluşturan davet

Hakan Ural eski eşi Sibel Can'a övgü yağdırdı

Hakan Ural eski eşi Sibel Can'a övgü yağdırdı
Rektör Prof. Dr. Necdet Budak rock konserinde sahne aldı

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak rock konserinde sahne aldı
Zahide Yetiş'in büyük heyecanı

Zahide Yetiş'in büyük heyecanı
Serel Yereli çıplak paylaşım sonrası Instagram hesabını kapattı

Serel Yereli çıplak paylaşım sonrası Instagram hesabını kapattı
Serdar Ortaç: Param bitti, Chloe yanımda kaldığına göre beni seviyor

Serdar Ortaç: Param bitti, Chloe yanımda kaldığına göre beni seviyor

Cansu Taşkın ödül gecesine damga vurdu

Cansu Taşkın ödül gecesine damga vurdu
Katy Perry’den Taylor Swift’e özür mektubu

Katy Perry’den Taylor Swift’e özür mektubu
Nusret'in külliyesinin maliyeti 4.5 milyon TL'yi buldu!

Nusret'in külliyesinin maliyeti 4.5 milyon TL'yi buldu!

Cardi B hayranını korumalarına yumruklattı

Cardi B hayranını korumalarına yumruklattı
Alişan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Alişan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti