Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-Kırmızılılardan kadroya bir genç takviyesi daha geldi.

Ajanspor'un haberine göre; Galatasaray, 1. Lig ekibi Gazişehir Gazinatep'in 17 yaşındaki genç yeteneği Mirza Cihan'ı kadrosuna kattı.

17 yaşında olmasına rağmen U19 ve U21 kategorilerinde maçlara çıkan Mirza Cihan kısa süre içerisinde Galatasaray'ın da dikkatini çekmeyi başardı.

MİRZA CİHAN KİMDİR?

26 Ekim 2000 Denizli doğumlu defans oyuncusu Gazişehir Gaziantep altyapısından yetişti. Mirza Cihan, 2016 yılından itibaren U19 ve U21 takımıyla birlikte antrenmanlarda yer alıyordu. (Ajansspor)