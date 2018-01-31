Galatasaray Nagatomo'yu kiraladı (Yuto Nagatomo kimdir?)

11 GOL ATTI

GALATASARAY KAP'A BİLDİRDİ

YUTO NAGATOMO KİMDİR?

Galatasaray'ın yeni transferi Nagatomo İstanbul'da

Mehmet Nuri Turan

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter, Japon sol beki Yuto Nagatomo'nun, sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralandığını açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Galatasaray ile el sıkışıldı.Inter'in 2011'in ocak ayında kiraladığı, 2011 yazında ise 4,5 milyon euroya bonservisini aldığı futbolcu, 210 karşılaşmada 11 gol ve 18 asist üretti. Nagatomo, Japonya Milli Takımı formasını da 101 kez giydi.Galatasaray, yeni transferi Japon sol beki Yuto Nagatomo'yu KAP'a bildirdi.Yuto Nagatomo 12 Eylül 1986 yılında Japonya'nın Saijo kasabasında dünyaya geldi. 1.70 boyundaki başarılı sol bekin Inter ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2019 yılında sona erecek. Nagatomo futbol hayatına Higashi'de başladı. Daha sonra Meiji Uni, FC Tokya formaları giydi. Yuto Nagatomo'nun Avrupa futboluyla tanışması Cesena'ya transferiyle oldu. 2011 yılından beri Inter'de forma giyen Nagatamo; Türkiye'de ara transfer döneminin sona ereceği gün Galatasaray'a transfer oldu.AA