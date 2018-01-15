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Galatasaray Odeabank'a transfer yasağı geldi

Galatasaraylı basketbolseverlere kötü haber! Galatasaray Odeabank'a transfer yasağı geldi

15 Ocak 2018, Pazartesi 14:44
Galatasaray Odeabank'a transfer yasağı geldi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Odeabank'ta kara bulutlar dağılmıyor. Uzun bir aradan sonra ilk 8'in dışında kalarak Türkiye Kupası'na katılma şansı elde edemeyen Sarı-Kırmızılılara transfer yasağı geldi.
 

SEBEP RUSS SMITH'İN ALACAKLARI


Arka arkaya kötü sonuçlar aldıktan sonra coach Erman Kunter ile yolları ayırıp, Oktay Mahmuti ile anlaşan İstanbul ekibi, bir süre transfer yapamayacak. NTV Spor'un dün verdiği bilgide; geçtiğimiz sezon Sarı-Kırmızılı formayı giyen Russ Smith'in alacakları sebebiyle Galatasaray Odeabank'a ceza verildiği kaydedildi.

Buna göre Galatasaray Odeabank, transfer dönemi süresince kadrosuna herhangi bir oyuncu katamayacak.
 

OKTAY MAHMUTİ TRANSFER İSTEMİŞTİ


Geçtiğimiz günlerde Galatasaray, erkek basketbol takımının başına Oktay Mahmuti'nin getirildiğini resmen açıklamıştı. Mahmuti, yönetimle konuşarak takımı güçlendirmek için transfer yapmak istediklerini belirtti.



 


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