Galatasaray Odeabank'a transfer yasağı geldi

SEBEP RUSS SMITH'İN ALACAKLARI

OKTAY MAHMUTİ TRANSFER İSTEMİŞTİ

Erdinç Şahin

ekiplerinden'ta kara bulutlar dağılmıyor. Uzun bir aradan sonra ilk 8'in dışında kalarak Türkiye Kupası'na katılma şansı elde edemeyen Sarı-Kırmızılılara transfer yasağı geldi.Arka arkaya kötü sonuçlar aldıktan sonra coachile yolları ayırıp, Oktay Mahmuti ile anlaşan İstanbul ekibi, bir süre transfer yapamayacak. NTV Spor'un dün verdiği bilgide; geçtiğimiz sezon Sarı-Kırmızılı formayı giyen'in alacakları sebebiyle Galatasaray Odeabank'a ceza verildiği kaydedildi.Buna göre Galatasaray Odeabank, transfer dönemi süresince kadrosuna herhangi bir oyuncu katamayacak.Geçtiğimiz günlerde Galatasaray, erkek basketbol takımının başına Oktay Mahmuti'nin getirildiğini resmen açıklamıştı. Mahmuti, yönetimle konuşarak takımı güçlendirmek için transfer yapmak istediklerini belirtti.