Galatasaray Odeabank - Banvit maç özeti

İdil Janet Demiray

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 4. dakikasıın 9-7 üstünlüğüyle geçildi.Caloiaro ile pota altını iyi kullanarak 6. dakikada skoru 14-13'e getirdi. Preldzic ve Göksenin Köksal ile sayı üreten Galatasaray Odeabank, ilk çeyreği 25-21 önde tamamladı.2. dakikada Juskevicius'un kazandırdığı sayılarla Galatasaray Odeabank, farkı 10 sayıya çıkarttı: 23-33. Seyirci desteğini arkasına alan ev sahibi ekip, Vidmar, Kulig ve Thomas ile sayı üreterek 9-0'lık seri yaptı ve 18. dakikada 38-35 öne geçti. Galatasaray Odeabank son dakikada Hardy ve Preldzic'le bulduğu sayılarla skora denge getirince, takımlar soyunma odasına 44-44'lük eşitlikle gitti.23. dakikası Taylor'un üç sayılık basketi sonucunda 54-51 Banvit'in üstünlüğüyle geçildi. Ev sahibi ekip son çeyreğe 68-66 önde girdi.Final periyodunda 33. dakikada Renfroe'nin sayılarıyla skoru eşitleyen Galatasaray Odeabank (71-71) karşısında Caloiaro ve Kulig ile pota altında etkili olan Banvit, son beş dakikaya 75-73 önde girdi.Hardy, Hendrix, Preldzic ve Jusevicius ile sayılar bulan Galatasaray Odeabank, sahadan 10 sayı farkla 90-80 galip ayrıldı.