Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Galatasaray Odeabank - Banvit maç özeti

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray Odeabank, deplasmanda Banvit'i 90-80 mağlup etti

09 Mayıs 2018, Çarşamba 00:09
Galatasaray Odeabank - Banvit maç özeti
Karşılıklı basketlerle başlayan maçın 4. dakikası Galatasaray Odeabank'ın 9-7 üstünlüğüyle geçildi. Banvit, Caloiaro ile pota altını iyi kullanarak 6. dakikada skoru 14-13'e getirdi. Preldzic ve Göksenin Köksal ile sayı üreten Galatasaray Odeabank, ilk çeyreği 25-21 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte 12. dakikada Juskevicius'un kazandırdığı sayılarla Galatasaray Odeabank, farkı 10 sayıya çıkarttı: 23-33. Seyirci desteğini arkasına alan ev sahibi ekip, Vidmar, Kulig ve Thomas ile sayı üreterek 9-0'lık seri yaptı ve 18. dakikada 38-35 öne geçti. Galatasaray Odeabank son dakikada Hardy ve Preldzic'le bulduğu sayılarla skora denge getirince, takımlar soyunma odasına 44-44'lük eşitlikle gitti.



Üçüncü çeyreğin 23. dakikası Taylor'un üç sayılık basketi sonucunda 54-51 Banvit'in üstünlüğüyle geçildi. Ev sahibi ekip son çeyreğe 68-66 önde girdi.

Final periyodunda 33. dakikada Renfroe'nin sayılarıyla skoru eşitleyen Galatasaray Odeabank (71-71) karşısında Caloiaro ve Kulig ile pota altında etkili olan Banvit, son beş dakikaya 75-73 önde girdi.



Hardy, Hendrix, Preldzic ve Jusevicius ile sayılar bulan Galatasaray Odeabank, sahadan 10 sayı farkla 90-80 galip ayrıldı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Fenerbahçe Doğuş - Sakarya Büyükşehir Belediyespor maç özeti

Fenerbahçe Doğuş - Sakarya Büyükşehir Belediyespor maç özeti
THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin hakemleri belli oldu

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nin hakemleri belli oldu
FIFA'dan Rusya'ya ceza

FIFA'dan Rusya'ya ceza
Spor Toto 1. Lig Play-Off maçlarında VAR uygulanacak

Spor Toto 1. Lig Play-Off maçlarında VAR uygulanacak
Arda Turan PFDK'ya sevk edildi

Arda Turan PFDK'ya sevk edildi
Serhat Akın kimdir? Serhat Akın'ın çok konuşulan videosu...

Serhat Akın kimdir? Serhat Akın'ın çok konuşulan videosu...
O açıklama Antalyaspor'u karıştırdı: Futbolculardan 'Ata'm' tweeti

O açıklama Antalyaspor'u karıştırdı: Futbolculardan 'Ata'm' tweeti
Karşıyaka'da tarihi tehlike

Karşıyaka'da tarihi tehlike
Yıldırım Demirören: 'Tek ses, tek yürek olmalıyız'

Yıldırım Demirören: 'Tek ses, tek yürek olmalıyız'
Sezona galibiyetle başlayan Yağız Avcı: Daha da iyi olacağız!

Sezona galibiyetle başlayan Yağız Avcı: Daha da iyi olacağız!
Fenerbahçe'de kupa finali hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de kupa finali hazırlıkları başladı