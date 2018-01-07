Galatasaray Odeabank-Banvit maçı özeti

MAÇIN EN SKORERİ TAYLOR OLDU



BANVİT 8. GALİBİYETİNİ ALDI

Mehmet Nuri Turan

Karşılaşma iki takımın da savunmada birbirini durdurmasıyla başladı ve ilk iki dakika 2-2 eşitlikle geçildi. Taylor ve Caloiaro ile basketler bulan Banvit öne geçti ve skoru 11-6 yaptı. Son dakikalarda da Taylor ve Thomas ile hızlı hücumdan sayılar bulan Bandırma ekibi periyodu 18-13 önde tamamladı.İkinci periyoda hücumda etkili başlayan Banvit, Taylor ve Caloiaro’nun üst üste attığı sayılarla farkı 8’e çıkardı (17-25). Hardy ile üst üste üç sayılık çizgisinin gerisinden sayılar bulan sarı-kırmızılılar farkı 1’e indirdi (31-32). Thomas ve Taylor ile etkinliğini sürdüren Banvit, devreye 43-40 üstün girdi.Üçüncü periyoda Walker’ın üçlüğü ile başlayan Galatasaray, eşitliği yakaladı (43-43). Thomas, Taylor ve Vidmar ile tekrar hücumda ağırlığını ortaya koyan Banvit ekibi, farkı 5’ çıkardı ve skoru 51-46’ya getirdi. Caloiaro, Taylor ve Vidmar ile 8-0’lık seri yakalayan Bandırma ekibi farkı 13’e çıkardı (46-59). Son anlarda teknik fauller sonucunda attığı serbest atışlardan sayı bulan Banvit, periyodu 65-50 önde tamamladı.Son periyoda Galatasaray, Renfroe ve Hardy’nin sayıları ile başladı ve skoru 69-57’ye getirdi. Periyodun bitimine 6 dakika 52 saniye Banvit, Tolga’nın üç sayılık çizgisinin gerisinden attığı sayı ile farkı 20’ye çıkardı (57-77). Müsabakanın geri kalanında sarı-kırmızılıların dönmesine izin vermeyen Banvit, parkeden 91-72’lik skorla galip ayrıldı ve ligdeki 8. galibiyeti elde etti.Galatasaray ise bu karşılaşmayla üst üste 4. toplamda ise 9. mağlubiyetini aldı. Maçın en skoreri Bandırma ekibinden 24 sayı ile oynayan Taylor oldu. Galatasaray’da ise Preldzic 15 sayı ile takımına katkıda bulundu.1. Periyot: 13-18 (Banvit lehine)Devre:40-43 (Banvit lehine)3. Periyot: 50- 65 (Banvit lehine)5 faulle çıkan: Preldzic (38.06) (Galatasaray Odeabank)(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın/İHA)