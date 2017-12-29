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Galatasaray Odeabank, Julian Wright'ın peşinde

Galatasaray Odeabank, uzun rotasyonunu güçlendirmek için oyuncu arayışlarını sürdürürken, Sarı-Kırmızılıların İtalya Ligi'nde forma giyen eski Trabzonsporlu oyuncu Julian Wright'a teklif götürdüğü iddia edildi.

Galatasaray Odeabank, Julian Wright'ın peşinde
Baskettime.it sitesinde yer alan habere göre; Galatasaray Odeabank forvet pozisyonunda görev alan Julian Wright'ı kadrosuna katmak istiyor.

İtalya Ligi'nde Reggio Emilia forma giyen ABD'li oyuncu, takımının maliyetini yüksek bulması nedeniyle, kontratını feshetmek için görüşmelerini sürdürüyor. 30 yaşındaki basketbolcunun serbest kalması halinde kısa bir süre içinde İstanbul'un yolunu tutması bekleniyor.

Haberde, Sarı-Kırmızılı ekibin ülkemizde daha önce Trabzonspor forması giyen Wright'a, yüklü bir kontrat önderdiği de belirtildi.

Bu sezon EuroCup'ta Reggio Emilia adına 10.9 sayı, 6.7 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları tutturan Wright, 4 numara olarak görev alıyor.
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