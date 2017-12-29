Galatasaray Odeabank, Julian Wright'ın peşinde

Erdinç Şahin

Baskettime.it sitesinde yer alan habere göre;forvet pozisyonunda görev alan'ı kadrosuna katmak istiyor.İtalya Ligi'ndeforma giyen ABD'li oyuncu, takımının maliyetini yüksek bulması nedeniyle, kontratını feshetmek için görüşmelerini sürdürüyor. 30 yaşındaki basketbolcunun serbest kalması halinde kısa bir süre içinde İstanbul'un yolunu tutması bekleniyor.Haberde, Sarı-Kırmızılı ekibin ülkemizde daha önce Trabzonspor forması giyen Wright'a, yüklü bir kontrat önderdiği de belirtildi.Bu sezon EuroCup'ta Reggio Emilia adına 10.9 sayı, 6.7 ribaund ve 1.3 asist ortalamaları tutturan Wright, 4 numara olarak görev alıyor.