Galatasaray Odeabank, Oktay Mahmuti ile anlaştı



KUNTER'İN YERİNE MAHMUTİ

Haber Merkezi

7DAYS EuroCup ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımı Galatasaray Odeabank'ın yeni başantrenörü netlik kazandı.Beklentilerin çok uzağında bir sezon geçiren Sarı-Kırmızılı takım, Erman Kunter'den boşalan başantrenörlük koltuğunu Oktay Mahmuti'ye emanet etti.Avrupa'nın önemli basketbol muhabiri David Pick, Galatasaraylı yetkililerin, Oktay Mahmuti ile anlaştıklarını doğruladıklarını yazdı. Cim Bom'un, Mahmuti ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.Kariyerinde birçok takımda görev yapan 49 yaşındaki basketbol antrenörü, 2010-2012 yılları arasında da Galatasaray'da görev yapmıştı.