Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Galatasaray Odeabank, Oktay Mahmuti ile anlaştı

Erman Kunter ile yollarını ayıran Galatasaray Odeabank, Oktay Mahmuti ile anlaşmaya vardı

Galatasaray Odeabank, Oktay Mahmuti ile anlaştı
7DAYS EuroCup ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımı Galatasaray Odeabank'ın yeni başantrenörü netlik kazandı.


KUNTER'İN YERİNE MAHMUTİ


Beklentilerin çok uzağında bir sezon geçiren Sarı-Kırmızılı takım, Erman Kunter'den boşalan başantrenörlük koltuğunu Oktay Mahmuti'ye emanet etti.

Avrupa'nın önemli basketbol muhabiri David Pick, Galatasaraylı yetkililerin, Oktay Mahmuti ile anlaştıklarını doğruladıklarını yazdı. Cim Bom'un, Mahmuti ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.

Kariyerinde birçok takımda görev yapan 49 yaşındaki basketbol antrenörü, 2010-2012 yılları arasında da Galatasaray'da görev yapmıştı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde 2'de 2 yaptı

Moussa Sow Bursaspor'la anlaştı

Moussa Sow Bursaspor'la anlaştı
Pepe ve Tosic’ten haber var

Pepe ve Tosic’ten haber var
Mesut Özil, Arsenal'da ayın futbolcusu seçildi

Mesut Özil, Arsenal'da ayın futbolcusu seçildi
Anderson Talisca'da sürpriz gelişme

Anderson Talisca'da sürpriz gelişme

Fatih Terim'den Asamoah açıklaması

Fatih Terim'den Asamoah açıklaması
Antalyaspor’un yeni başkanı Cihan Bulut oldu

Antalyaspor’un yeni başkanı Cihan Bulut oldu
Paul Le Guen'den transfer açıklaması

Paul Le Guen'den transfer açıklaması
Abidal'den Messi'ye tepki

Abidal'den Messi'ye tepki
Galatasaray, Kwadwo Asamoah için masada!

Galatasaray, Kwadwo Asamoah için masada!
Bursaspor Antalya kampının son hazırlık maçında Kukesi'ye yenildi

Bursaspor Antalya kampının son hazırlık maçında Kukesi'ye yenildi