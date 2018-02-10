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Galatasaray Odeabank - Pınar Karşıyaka (Maç özeti)

Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 18. haftasında evinde karşılaştığı Pınar Karşıyaka’yı 98-82’lik skorla mağlup etti

Galatasaray Odeabank - Pınar Karşıyaka (Maç özeti)
Karşılaşmaya iki takım hücum da etkili başlarken, Galatasaray Odeabank Hardy, Pınar Karşıyaka’da da Waters takımının sayı yükünü çekti ve ilk 5 dakika 13-13 ile geçildi. Daha sonra savunmada rakibini durduran sarı-kırmızılılar, son anlarda Ege ve Göksenin’in basketleri periyodu 25-20 önde tamamladı.


İLK YARIDA JUSKEVICIUS VE HENDRIX


İkinci periyodun başında Ege ve Juskevicius’un hücumdaki etkisi ile Galatasaray, skoru 31-22’ye getirdi. Daha sonra üst üste Juskevicius ile sayılar bulan sarı-kırmızılılar farkı 12’ye çıkardı: 36-24. Karşıyaka, Jones, Metin ve Kenndy’in basketleri ile farkı azalttı: 39-30. Galatasaray, son anlarda Juskevicius ve Hendrix basketleri ile devreye 49-38 önde girdi.

Üçüncü periyoda Waters ve Jones sayıları ile başlayan Karşıyaka, 9-0’lık seri ile farkı azalttı: 49-47. Waters ve Jones ikilisinden basketler bulmaya devam kırmızı-yeşilliler, skoru 51-51’e getirdi. Haryd ve Taylor ile karşılık veren Galatasaray 7-0’lık seri yakaladı: 58-51. Son dakikalarda Summers, Göksenin ve Taylor ile hücumda etkili olan sarı-kırmızılılar, periyodu 71-62 üstün tamamladı.

Son periyota Juskevicius ve Summers’ın sayılarıyla başlayan Galatasaray, skoru 78-66’ya getirdi. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde Karşıyaka, farkı kapatmaya çalışsa da sarı-kırmızılılar iyi oyunuyla parkeden 98-82’lik skorla galip ayrıldı.


MAÇIN EN SKORERİ WALTERS


Müsabakanın en skoreri Karşıyaka’da 28 sayı ile oynayan Waters olurken, Galatasaray’da da Hardy 21 sayı ile takımına katkıda bulundu.

Bu maçla birlikte Galatasaray ligdeki 7. galibiyetini elde ederken, Pınar Karşıyaka ise 12. mağlubiyetini aldı.

 


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