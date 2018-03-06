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Galatasaray Odeabank'ta kriz!

Galatasaray Odeabank’ta sezon başından sorun olan maaşlar yine büyük bir krize dönüştü.
 

Galatasaray Odeabank'ta kriz!
Sezon başından sorun olan ödemeler yabancıların sabrını taşırdı; ipler kopmak üzere... Galatasaray Odeabank’ta sezon başından sorun olan maaşlar, bugün itibariyle büyük bir krize dönüştü. Maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle sabah idmana çıkmak istemediğini belirten oyuncular Alex Renfroe, Dwight Hardy ve Richard Hendrix akşam saatlerinde serbest kalabilir.

Oyuncularından kazanacakları payları alamayan menajerler de oyuncularının Galatasaray‘dan ayrılmasını istiyor. Bu durum da olayı Galatasaray adına iyice yokuşa süren başka bir etmen.
 

SABAH İDMANI İPTAL EDİLDİ

 
Eurohoops’un ulaştığı bilgilere göre; sabah idmanından önce maaşlarının yatmadığını koça belirten üç oyuncu idmana çıkmak istemediğini belirtti. Bu talep üzerine koç Oktay Mahmuti, sabah idmanını iptal etti. Alınan bilgilere göre sezon başından beri zaman zaman çıkış hakkına sahip olan oyuncular bu sefer bu haklarını kullanmayı düşünüyor.

Sezon başından beri durum bu şekilde ilerlerken iplerin bugün kopmasının da bir sebebi var. Oyunculardan DaJuan Summers’ın maaşının yatması ve Alex Renfroe‘ya yarım ödeme yapılması oyuncular arasında huzursuzluk çıkardı ve ipler bugün kopma noktasına geldi.
 
Galatasaray Odeabank’ın bu üç oyuncunun serbest kalması halinde yerlerine ekleme yapması da zor gözüküyor. Takımın üzerindeki transfer yasağının yanı sıra takımın lig için çıkartabileceği tek lisans hakkını kalmış olması sarı-kırmızılı takımın elini kolunu bağlamış durumda.

(EuroHoops)


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