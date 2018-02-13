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Galatasaray Odeabank'ta tüm oyuncular serbest!

Galatasaray Odeabank'ta uzun süredir maaş alamayan tüm oyuncuların serbest kalma hakkı ortaya çıktı.
 

Galatasaray Odeabank'ta tüm oyuncular serbest!
Galatasaray Odeabank'ta uzun süredir maaş alamayan tüm oyuncuların serbest kalma hakkı ortaya çıktı.
 

KULÜBE İHTAR ÇEKTİLER 


Oyuncuların alacakları 4 aya kadar ulaştı. Sezon boyunca sadece 2 maaş alabilen Sarı-Kırmızılı oyuncular kulübe ihtar yolladılar. Dün ödeme sözü veren yönetim oyunculara herhangi bir ödeme yapmayınca tüm basketbolcuların serbest kalma hakkı ortaya çıktı.
 

HÜKMEN YENİLGİ RİSKİ

 
Ödeme yapılmaması halinde oyuncular, maçlara çıkmak istemediklerini bildirdiler. Bu durumda Galatasaray'ın hükmen yenilgiler alması söz konusu olacak. ( Basket Dergisi)


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