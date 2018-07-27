Galatasaray, Olağanüstü Mali Genel Kurul'a gidiyor!
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, ekim ayında Olağanüstü Mali Genel Kurul'a gideceklerini söyledi.
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda yeni başantrenör Ertuğrul Erdoğan için düzenlenen imza töreninde konuşan başkan yardımcısı Yusuf Günay, yakın zamanda kulübün Olağanüstü Mali Genel Kurul'a gideceğini açıkladı.
Yusuf Günay, mali genel kurulun sadece basketbol için olmadığını belirterek, "Kulüp bütçesini yeniden Galatasaray genel kuruluna arz edeceğiz." dedi.