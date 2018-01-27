Galatasaray - Osmanlıspor (Canlı anlatım)

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Fatih Terim'den Ndiaye açıklaması

Galatasaray'ın ilk 11'i:

Osmanlıspor'un ilk 11'i:



EVİNDE 11 MAÇTIR YENİLMİYOR

Haber Merkezi

Sağ taraftan kazanılan kornerde topun başına geçen Adrien Regattin'in penaltı noktası üzerine doğru gönderdiği ortayı Galatasaray savunması uzaklaştırıyor.Mariano'nun Adrien Regattin'e yaptığı faul sonrasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Regattin'in ceza alanına yaptığı ortayı Galatasaray savunmasından Selçuk İnan uzaklaştırıyor.Sol taraftan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Selçuk İnan'ın ceza alanına yaptığı ortaya iyi yükselen Maicon'un kafa vuruşu kalecinin solundan auta çıkıyor.Garry Rodrigues'in sağ taraftan ceza alanına girer girmez yerden yaptığı ortaya hareketlenen Tolga Ciğerci müsait pozisyonda topa dokunamıyor ve ardından savunma topu uzaklaştırıyor.Selçuk İnan'ın orta alandan gönderdiği pasa hareketlenen Eren Derdiyok'un ceza alanına ortaladığı top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor ve konuk ekip savunması atağı uzaklaştırıyor.Maç başladı. Her iki takıma da başarılar!Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Selçuk, Tolga, Feghouli, Yasin, Garry Rodrigues, ErenKarcemarskas, Vrsajevic, Numan, Yalçın, Muhammed, Tortol, Mehmet Güven, Serdar, Musa, Regattin, UmarGalatasaray, Osmanlıspor müsabakası öncesi sahasında yaptığı son 11 lig maçını kaybetmedi.Ligde son iç saha yenilgisini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa’ya karşı 3-1’lik skorla alan sarı-kırmızılılar, ardından evinde oynadığı 11 maçta da mağlubiyet yüzü görmedi. Bu karşılaşmalarda Galatasaray, 10 galibiyet elde etti ve 1 beraberlik yaşadı.