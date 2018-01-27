Galatasaray - Osmanlıspor (Maç özeti)

87.DK:

37.DK:

Fatih Terim'den Ndiaye açıklaması

Galatasaray'ın ilk 11'i:

Osmanlıspor'un ilk 11'i:

Haber Merkezi

Galatasaray evinde Süper Lig'in alt sıralarında olan Osmanlıspor'u evinde 2-0 yendi. Galatasaray böylece ligdeki puanını 41'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.90.DK: Hakem son düdüğü çaldı. Maç sona erdi. Galatasaray 2 - 0 OsmanlısporGOL! Galatasaray Gomis'le farkı ikiye çıkarıyor. 2 - 0. Sağ taraftan gelişen atakta Sofiane Feghouli'nin derin topuna hareketlenen Garry Rodrigues topu son çizgiden içeri çeviriyor altı pasta topla buluşan Bafetimbi Gomis tek vuruşla kaleci Zydrunas Karcemarskas'ı avlıyor.Sağ taraftan etkili gelişen Galatasaray atağında topla buluşan Bafetimbi Gomis'in çalımının ardından yaptığı sert ve düzgün vuruşu Osmanlıspor kalecisi Karcemarskas kurtarıyor.Etkili gelişen Galatasaray atağında topla buluşan Eren Derdiyok'un ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşu Zydrunas Karcemarskas kurtarıyor dönen topu önünde bulan Feghouli'nin ilk vuruşunu Karcemarskas yeniden kurtarıyor ardından Feghouli'nin yaptığı son vuruş kalenin üzerinden auta gidiyor.Sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Adrien Regattin'in ceza alanına gönderdiği orta sırasında Aminu Umar, Muslera'ya faul yapıyor.Orta alanda başlayan konuk ekip atağında topla buluşan Serdar Gürler'in uzaklardan kaleyi cepden gören bir noktadan yaptığı sert vuruşun Muslera kurtarıyor.Sol taraftan gelişen ev sahibi takım atağında ceza alanına giren Iasmin Latovlevici'nin altı pasın içerisine gönderdiği pasta topla buluşan Younes Belhanda'nın yerden vuruşunu kaleci Zydrunas Karcemarskas kornere çeliyor.Orta alanda başlayan Osmanlıspor atağında sol taraftan ceza alanına etkili bir orta gönderen Adrien Regattin'in pasında topla buluşan Aminu Umar'ın altı pas içerisinde yaptığı vuruş kalenin üzerinden auta gidiyor.Sağ taraftan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Serdar Gürler'in uzak direğe doğru yaptığı ortayı Galatasaray savunmasından Mariano uzaklaştırıyor.İkinci yarı başladı.GOL! Galatasaray Feghouli'yle 1 - 0 önde. Organize başlayan Galatasaray atağında Selçuk İnan'ın ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Eren Derdiyok pasını müsait durumdaki Sofiane Feghouli'ye gönderiyor. Feghouli'nin vuruşu kalecinin sağından ağlarla buluşuyor.Sağ taraftan kazanılan kornerde topun başına geçen Adrien Regattin'in penaltı noktası üzerine doğru gönderdiği ortayı Galatasaray savunması uzaklaştırıyor.Mariano'nun Adrien Regattin'e yaptığı faul sonrasında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Regattin'in ceza alanına yaptığı ortayı Galatasaray savunmasından Selçuk İnan uzaklaştırıyor.Sol taraftan kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Selçuk İnan'ın ceza alanına yaptığı ortaya iyi yükselen Maicon'un kafa vuruşu kalecinin solundan auta çıkıyor.Garry Rodrigues'in sağ taraftan ceza alanına girer girmez yerden yaptığı ortaya hareketlenen Tolga Ciğerci müsait pozisyonda topa dokunamıyor ve ardından savunma topu uzaklaştırıyor.Selçuk İnan'ın orta alandan gönderdiği pasa hareketlenen Eren Derdiyok'un ceza alanına ortaladığı top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor ve konuk ekip savunması atağı uzaklaştırıyor.Maç başladı. Her iki takıma da başarılar!Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Latovlevici, Selçuk, Tolga, Feghouli, Yasin, Garry Rodrigues, ErenKarcemarskas, Vrsajevic, Numan, Yalçın, Muhammed, Tortol, Mehmet Güven, Serdar, Musa, Regattin, Umar