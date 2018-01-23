Galatasaray - Osmanlıspor maçı hazırlıklarına başladı

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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda tedavileri sürenve'ın takımdan ayrı koşu yaptığı,'in ise kondisyonerler eşliğinde kuvvet ve adaptasyon çalıştığı bildirildi.Dün oynanan Kayserispor maçında forma giyen oyuncuların salonda yenileme çalışması yaptığı Galatasaray'da diğer oyuncuların ısınma hareketleri ile başladıkları idmanı kuvvet çalışması ile sonlandırdıkları belirtildi.Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.