Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi!

Galatasaray Kulübü, Süper Kupa'da oynanan Akhisarspor maçındaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

07 Ağustos 2018, Salı 16:34
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Galatasaray Kulübü, Süper Kupa'da oynanan Akhisarspor maçındaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hukuk Müşavirliği'nce 07.08.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporu aşağıda belirtilmiştir. Galatasaray A.Ş. Kulübü'nün 05.08.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AKHİSARSPOR TFF Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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