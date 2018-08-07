Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi!
Galatasaray Kulübü, Süper Kupa'da oynanan Akhisarspor maçındaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Galatasaray Kulübü, Süper Kupa'da oynanan Akhisarspor maçındaki saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Hukuk Müşavirliği'nce 07.08.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporu aşağıda belirtilmiştir. Galatasaray A.Ş. Kulübü'nün 05.08.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AKHİSARSPOR TFF Süper Kupa müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."