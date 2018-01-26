Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Galatasaray Sportif AŞ'de görevlendirmeler belli oldu

Galatasaray Sportif AŞ'den KAP'a yapılan açıklamada, yönetim kurulunda yeni görevlendirmeler belli olduğu bildirildi

Galatasaray Sportif AŞ'de görevlendirmeler belli oldu
Galatasaray Sportif AŞ'den, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, yönetim kurulu başkanı Mustafa Cengiz'in olduğu görevlendirmede, yönetim kurulu başkan vekilliğine Abdurrahim Albayrak'ın getirildiği bildirildi.

Sportif AŞ'de görevlendirmeler şu şekilde oldu:

Yönetim Kurulu Başkanı: Mustafa Cengiz

Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Abdurrahim Albayrak

Yönetim Kurulu Üyesi: Burak Elmas

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Emre Alkin

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Yusuf Günay

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş istifa etti

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş istifa etti
Fenerbahçe Doğuş-Barcelona maçı özeti

Fenerbahçe Doğuş-Barcelona maçı özeti
Beşiktaş'ta Talisca şoku

Beşiktaş'ta Talisca şoku
Eto'o, 40 gün sonra takımla çalıştı

Eto'o, 40 gün sonra takımla çalıştı
Galatasaray'da Yellow Friday coşkusu

Galatasaray'da Yellow Friday coşkusu
Doria resmen Evkur Yeni Malatyaspor’da

Doria resmen Evkur Yeni Malatyaspor’da
Cüneyt Çakır, üst düzey hakem kursuna katılacak

Cüneyt Çakır, üst düzey hakem kursuna katılacak
Samsunspor kayyuma kaldı

Samsunspor kayyuma kaldı
Beşiktaş - Kasımpaşa (Maç özeti)

Beşiktaş - Kasımpaşa (Maç özeti)
Cenk Tosun'a kötü haber! Salomon Rondon...

Cenk Tosun'a kötü haber! Salomon Rondon...
Galatasaray'da yeni yönetimin görev dağılımları belli oldu

Galatasaray'da yeni yönetimin görev dağılımları belli oldu