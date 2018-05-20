Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Galatasaray’ın Göztepe’yi 1-0 yenerek şampiyon olmasını Almanya’daki sarı kırmızılı taraftarlar da coşkulu bir şekilde kutladı.

TARAFTARLARIN ARASINA KÖPEKLERLE GİRDİLER

Almanya’da yaşayan sarı kırmızılı taraftarlar gelen şampiyonlukla sokaklara çıkıp sevinç gösterilerinde bulunurken polis, taraftarları engellemek istedi. Almanya’nın Gelsenkirchen kentindeki kutlamalar esnasında sarı kırmızı formaları ile sokakta kutlama yapan taraftarları dağıtmak isteyen polisler, taraftarların arasına köpekle girdi.

ÜZERİNE ATAYIP, KARNINDAN ISIRDI

Zaman zaman caddeden yoğun şekilde geçiş yapan sarı kırmızılı taraftarlara engel olmak isteyen Alman polislerin tuttuğu köpek, 27 yaşındaki Tufan Çolak’a saldırdı. Çolak’ın üzerine atlayan polis köpeği, genç taraftarı karnından ısırdı.

Yaşanan olay esnasında sarı kırmızılı taraftarlar polislere tepki gösterdi. Polisin köpekli müdahalesi ise çevrede bulunan taraftarlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

"BİR ANDA ŞOK OLDUM"

Alman polisinin saldırısı sonrası hastanede tedavi altına alınan Tufan Çolak, Doğan Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Arkadaşları ile Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlamak için her zaman gittikleri bölgeye gittiklerini kaydeden Çolak, "Sakince kimseye zarar vermeden kutlama yaptık. Bir süre sonra polisler geldi ve eğlendiğimiz mekanı boşaltmamızı istediler. Uyarıda bulunduktan hemen sonra yanlarında getirdikleri köpek ile üzerimize saldırdılar. Köpek üzerime doğru koştu ve karnımı ısırdı. Yara şu an bantlı, hastanede tedavi altındayım. Bir anda şok oldum ve o şokla kendimi hastanede buldum. Ben iyi bir Galatasaray taraftarıyım, takımımın şampiyonluğu kutlu olsun. En içten dileklerimle Galatasaray’ın başarılarının devamını diliyorum" dedi.



