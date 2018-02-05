Galatasaray taraftarından Arda Turan'a şok küfürler

ARDA TURAN ŞAŞTI KALDI

Erdinç Şahin

Havaalanındakafilesini bekleyen Sarı-Kırmızılı taraftarlar,deplasmanından dönentakımı ile karşılaşıncatezahürat yaptı.Süper Lig'İn 20. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivas, Başakşehir ise Konya'da deplasmanla karşı karşıya geldi. İki takım da mücadelelerin ardından İstanbul'a dönüş yaptı.Dönüş yolculuğunda'in'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı'ı kötü bir sürpriz bekliyordu.kafilesini bekleyen sarı kırmızılı taraftarlaraleyhine tezahürat yaptı.