Galatasaray taraftarından Arda Turan'a şok küfürler

Havaalanında Galatasaray
kafilesini bekleyen Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Konya
deplasmanından dönen Başakşehir
takımı ile karşılaşınca Arda Turan aleyhinde ağza alınmayacak küfürlerle
tezahürat yaptı.
ARDA TURAN ŞAŞTI KALDI
Süper Lig'İn 20. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivas, Başakşehir ise Konya'da deplasmanla karşı karşıya geldi. İki takım da mücadelelerin ardından İstanbul'a dönüş yaptı.
Dönüş yolculuğunda Başakşehir
'in Barcelona
'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Arda Turan
'ı kötü bir sürpriz bekliyordu. Galatasaray
kafilesini bekleyen sarı kırmızılı taraftarlar Arda Turan
aleyhine tezahürat yaptı.
(Fanatik)
Erdinç Şahin