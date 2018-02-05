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Galatasaray taraftarından Arda Turan'a şok küfürler

Galatasaray takımını karşılamaya havalimanına giden taraftarlar, Başakşehir takımıyla karşılaşınca Arda Turan'a tezahüratlarla uzun süre küfürlü tezahüratla tepki gösterdi.

05 Şubat 2018, Pazartesi 09:38
Galatasaray taraftarından Arda Turan'a şok küfürler
Havaalanında Galatasaray kafilesini bekleyen Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Konya deplasmanından dönen Başakşehir takımı ile karşılaşınca Arda Turan aleyhinde ağza alınmayacak küfürlerle tezahürat yaptı.
 

ARDA TURAN ŞAŞTI KALDI


Süper Lig'İn 20. haftasında Galatasaray deplasmanda Sivas, Başakşehir ise Konya'da deplasmanla karşı karşıya geldi. İki takım da mücadelelerin ardından İstanbul'a dönüş yaptı.

Dönüş yolculuğunda Başakşehir'in Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Arda Turan'ı kötü bir sürpriz bekliyordu. Galatasaray kafilesini bekleyen sarı kırmızılı taraftarlar Arda Turan aleyhine tezahürat yaptı.

(Fanatik)


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