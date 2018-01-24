Galatasaray taraftarından sezonun rekoru için hazırlık

Erdinç Şahin

Sezonun taraftar rekorunu kırmak için twitter üzerinden etkinlik başlatan ve kısa bir süre içerisinde büyük destek görenhashtag’i günün en çok konuşulanları arasına girdi.Bu hafta sonu oynanacak olanmaçında sezonun geride kalan haftalarındaki seyirci rekorunu kırmak isteyen Sarı-Kırmızılı taraftarlar, #galatasarayicin50bin hastaghi ile Fatih Terim ve futbolculara destek vermeyi planlıyor.taraftarlar, takımı, teknik heyeti ve yönetimi zaman zaman protesto etse de bu sezon deplasmanlarda kendilerine ayrılan yüzde 5’lik kapasiteyi her maçta tamamen doldurdu. Türk Telekom Stadı’nda ise 30 bin kişinin geldiğimaçı hariç kombineler dışında satışa çıkan her bilet alıcısını buldu. İçeride ve dışarıda kapalı gişe oynayan16 haftada 324 bin 948 taraftara ulaştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe maçında 52 bin 291 ile seyirci rekoru kırdı.