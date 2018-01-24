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Galatasaray taraftarından sezonun rekoru için hazırlık

Fatih Terim'in takımın başına geçmesinin ardından sarı-kırmızı ile daha fazla bütünleşmeye başlayan Galatasaray taraftarı, bu hafta sonu oynanacak olan Osmanlıspor maçı için de kampanya başlattı.

Galatasaray taraftarından sezonun rekoru için hazırlık
Sezonun taraftar rekorunu kırmak için twitter üzerinden etkinlik başlatan ve kısa bir süre içerisinde büyük destek gören #galatasarayicin50bin hashtag’i günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Bu hafta sonu oynanacak olan Galatasaray – Osmanlıspor maçında sezonun geride kalan haftalarındaki seyirci rekorunu kırmak isteyen Sarı-Kırmızılı taraftarlar, #galatasarayicin50bin hastaghi ile Fatih Terim ve futbolculara destek vermeyi planlıyor.

Galatasaraylı taraftarlar, takımı, teknik heyeti ve yönetimi zaman zaman protesto etse de bu sezon deplasmanlarda kendilerine ayrılan yüzde 5’lik kapasiteyi her maçta tamamen doldurdu. Türk Telekom Stadı’nda ise 30 bin kişinin geldiği Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hariç kombineler dışında satışa çıkan her bilet alıcısını buldu. İçeride ve dışarıda kapalı gişe oynayan Galatasaray 16 haftada 324 bin 948 taraftara ulaştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe maçında 52 bin 291 ile seyirci rekoru kırdı.


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