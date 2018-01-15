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Galatasaray-Tuzlaspor (Maç özeti)

Galatasaray Fatih Terim yönetiminde Antalya'da ikinci hazırlık maçında Tuzlaspor'la karşı karşıya geldi

15 Ocak 2018, Pazartesi 18:58
Galatasaray-Tuzlaspor (Maç özeti)
Galatasaray, 2017-2018 sezonu ara kamp dönemi hazırlıkları kapsamında TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Tuzlaspor ile özel maçta karşılaştı. İlk hazırlık maçında Viitorul'u 2-0 mağlup eden Galatasaray ikinci hazırlık maçından da galip ayrıldı.


FATİH TERİM'DEN JEST


FutbolArena - Galatasaray ile Tuzlaspor arasında oynanan hazırlık maçında sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, 45. dakikada Can Demir Atav'ın sakatlanması sonrası hemen kulüp doktorunu saha içine gönderdi. 


MAÇ SONA ERDİ! GALATASARAY 5 - 0 TUZLASPOR

GOL | Galatasaray Gomis'in 23. saniyede attığı golle 1-0 öne geçti.
GOL | Selçuk İnan frikikten attı. 8. dakika Galatasaray 2-0 Tuzlaspor
GOL | Garry Rodrigues 10. dakikada durumu 3-0 yaptı.
GOL | Garry Rodrigues 12. dakikada skoru 4-0'a getirdi. 
GOL | Jason Denayer 41. dakikada skoru 5-0'a getirdi.

 


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