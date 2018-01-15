Galatasaray-Tuzlaspor (Maç özeti)

Galatasaray
, 2017-2018 sezonu ara kamp dönemi hazırlıkları kapsamında TFF 2. Lig Kırmızı Grup
’ta yer alan Tuzlaspor
ile özel maçta karşılaştı. İlk hazırlık maçında Viitorul'u 2-0 mağlup eden Galatasaray ikinci hazırlık maçından da galip ayrıldı.
FutbolArena - Galatasaray
FATİH TERİM'DEN JEST
ile Tuzlaspor
arasında oynanan hazırlık maçında sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim
, 45. dakikada Can Demir Atav'ın
sakatlanması sonrası hemen kulüp doktorunu saha içine gönderdi.
MAÇ SONA ERDİ! GALATASARAY 5 - 0 TUZLASPOR
GOL |
Galatasaray Gomis'in 23. saniyede attığı golle 1-0 öne geçti.
GOL |
Selçuk İnan frikikten attı. 8. dakika Galatasaray 2-0 Tuzlaspor
GOL |
Garry Rodrigues 10. dakikada durumu 3-0 yaptı.
GOL |
Garry Rodrigues 12. dakikada skoru 4-0'a getirdi.
GOL |
Jason Denayer 41. dakikada skoru 5-0'a getirdi.
Erdinç Şahin