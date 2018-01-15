Galatasaray-Tuzlaspor maçında şok skor

Galatasaray
, 2017-2018 sezonu ara kamp dönemi hazırlıkları kapsamında TFF 2. Lig Kırmızı Grup
’ta yer alan Tuzlaspor
ile özel maçta karşılaşıyor. İlk hazırlık maçında Viitorul'u 2-0 mağlup eden Galatasaray ikinci hazırlık maçını da kazanarak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyor.
GOL |
Galatasaray Gomis'in 23. saniyede attığı golle 1-0 öne geçti.
GOL |
Selçuk İnan frikikten attı. 8. dakika Galatasaray 2-0 Tuzlaspor
GOL |
Garry Rodrigues 10. dakikada durumu 3-0 yaptı.
GOL |
Garry Rodrigues 12. dakikada skoru 4-0'a getirdi.
Erdinç Şahin