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Galatasaray-Tuzlaspor maçında şok skor

Galatasaray Fatih Terim yönetiminde Antalya'da ikinci hazırlık maçına Tuzlaspor karşısında çıkıyor. 

Galatasaray-Tuzlaspor maçında şok skor
Galatasaray, 2017-2018 sezonu ara kamp dönemi hazırlıkları kapsamında TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Tuzlaspor ile özel maçta karşılaşıyor. İlk hazırlık maçında Viitorul'u 2-0 mağlup eden Galatasaray ikinci hazırlık maçını da kazanarak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyor. 

GOL | Galatasaray Gomis'in 23. saniyede attığı golle 1-0 öne geçti.
GOL | Selçuk İnan frikikten attı. 8. dakika Galatasaray 2-0 Tuzlaspor
GOL | Garry Rodrigues 10. dakikada durumu 3-0 yaptı.
GOL | Garry Rodrigues 12. dakikada skoru 4-0'a getirdi. 
 


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