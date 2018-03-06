Galatasaray UEFA'dan ceza alacak mı, almayacak mı?

Erdinç Şahin

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Sarı-kırmızılı kulüp, bir taraftanile ilgili yapılacak toplantıdan çıkacak sonuca ilişkin yapılan haberler için sert bir tavır takınırken, diğer taraftan ise başta eski başkanolmak üzere birçok kişinin ceza geleceğine ilişkin açıklamaları kafa karıştırdı.gibi isimlerin UEFA konusundaki paylaşımlarından sonra, Süren’in de transfer yasağının geleceğini söylemesi eleştiri konusu oldu. Bu demeçlerin, kulübün resmi açıklamalarıyla çeliştiği bildirildi.Başkan’in, kendisine yakın bu isimlerin UEFA’dan ceza geleceği şeklindeki açıklamalarına sessiz kalması da dikkatlerden kaçmadı.