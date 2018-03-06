Galatasaray UEFA'dan ceza alacak mı, almayacak mı?

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; Sarı-kırmızılı kulüp, bir taraftan UEFA
ile ilgili yapılacak toplantıdan çıkacak sonuca ilişkin yapılan haberler için sert bir tavır takınırken, diğer taraftan ise başta eski başkan Faruk Süren
olmak üzere birçok kişinin ceza geleceğine ilişkin açıklamaları kafa karıştırdı.
Fatih Altaylı ve Burak Elmas
gibi isimlerin UEFA konusundaki paylaşımlarından sonra, Süren’in de transfer yasağının geleceğini söylemesi eleştiri konusu oldu. Bu demeçlerin, kulübün resmi açıklamalarıyla çeliştiği bildirildi.
Başkan Mustafa Cengiz
’in, kendisine yakın bu isimlerin UEFA’dan ceza geleceği şeklindeki açıklamalarına sessiz kalması da dikkatlerden kaçmadı.
Erdinç Şahin