Galatasaray ve Beşiktaş’a 7.5 Fenerbahçe’ye 130 TL

Erdinç Şahin

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasındaarasında oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.Daha öncekarşı sahasında oynadığı maçlarda konuk takım bilet fiyatlarını 7.5 TL olarak belirleyen Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe için misafir tribün fiyatlarını 130 TL’den satışa sundu.Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çeken ve çifte standart olarak değerlendirilen bu durumun düzeltilmesi gerektiği belirtildi.