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Galatasaray ve Beşiktaş’a 7.5 Fenerbahçe’ye 130 TL

Evkur Yeni Malatyaspor'un ligde Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın bilet fiyatları, sarı-lacivertli taraftarları isyan ettirdi.

Galatasaray ve Beşiktaş’a 7.5 Fenerbahçe’ye 130 TL
Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.

Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı sahasında oynadığı maçlarda konuk takım bilet fiyatlarını 7.5 TL olarak belirleyen Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe için misafir tribün fiyatlarını 130 TL’den satışa sundu.

Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çeken ve çifte standart olarak değerlendirilen bu durumun düzeltilmesi gerektiği belirtildi.


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