Galatasaray ve Beşiktaş’a 7.5 Fenerbahçe’ye 130 TL

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe
arasında oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekti.
Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş’a
karşı sahasında oynadığı maçlarda konuk takım bilet fiyatlarını 7.5 TL olarak belirleyen Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe için misafir tribün fiyatlarını 130 TL’den satışa sundu.
Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çeken ve çifte standart olarak değerlendirilen bu durumun düzeltilmesi gerektiği belirtildi.
Erdinç Şahin