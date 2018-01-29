Galatasaray ve Fenerbahçe, Patrice Evra transferi için yarışıyor!

Ara transfer döneminin bitmesin kısa bir süre kala, Fransa
'dan yeni bir iddia geldi. Olimpik Marsilya
ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden ve şu an boşta olan 36 yaşındaki Fransız futbolcu Patrice Evra
'yla Süper Lig
'in iki devi Fenerbahçe
ve Galatasaray
'ın ilgilendiği öne sürüldü.
Fransa'nın önde gelen futbol dergisi France Football
'ın haberine göre; Dubai'de bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Evra
'nın, Fransa Milli Takımı'yla
son kez Dünya Kupası
'na gitmek için Avrupa'da bir kulübe gitmek istediği belirtildi.
KARİYERİNİN SON HAMLESİ
36 yaşındaki futbolcuyla Fenerbahçe ve Galatasaray
'ın yakından ilgilendiği ve Marsilya
'da yaşadağı taraftar olayından sonra Evra'nın
kariyerini iyi bitirmek için son hamlesini yapacağı ifade edildi.
Dergi, sarı kırmızılıların forveti Bafetimbi Gomis
'in yakın arkadaşı olmasından ötürü Galatasaray
'a gitme ihtimalinin daha yüksek olduğunu da iddia edildi.
Erdinç Şahin