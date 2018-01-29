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Galatasaray ve Fenerbahçe, Patrice Evra transferi için yarışıyor!

Galatasaray ve Fenerbahçe, sol bek transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Fransız basınında iki ezeli rakibin, Marsilya'da yaşadığı olaylar sonrasında sözleşmesini fesheden ve şu anda boşta olan 36 yaşındaki sol bek Patrice Evra ile yakından ilgilendiği yazıldı. 

Galatasaray ve Fenerbahçe, Patrice Evra transferi için yarışıyor!
Ara transfer döneminin bitmesin kısa bir süre kala, Fransa'dan yeni bir iddia geldi. Olimpik Marsilya ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden ve şu an boşta olan 36 yaşındaki Fransız futbolcu Patrice Evra'yla Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği öne sürüldü. 

Fransa'nın önde gelen futbol dergisi France Football'ın haberine göre; Dubai'de bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Evra'nın, Fransa Milli Takımı'yla son kez Dünya Kupası'na gitmek için Avrupa'da bir kulübe gitmek istediği belirtildi. 
 

KARİYERİNİN SON HAMLESİ


36 yaşındaki futbolcuyla Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği ve Marsilya'da yaşadağı taraftar olayından sonra Evra'nın kariyerini iyi bitirmek için son hamlesini yapacağı ifade edildi. 

Dergi, sarı kırmızılıların forveti Bafetimbi Gomis'in yakın arkadaşı olmasından ötürü Galatasaray'a gitme ihtimalinin daha yüksek olduğunu da iddia edildi. 

 


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