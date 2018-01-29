Galatasaray ve Fenerbahçe, Patrice Evra transferi için yarışıyor!

KARİYERİNİN SON HAMLESİ

Erdinç Şahin

Ara transfer döneminin bitmesin kısa bir süre kala,'dan yeni bir iddia geldi.ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden ve şu an boşta olan 36 yaşındaki Fransız futbolcu'yla'in iki devive'ın ilgilendiği öne sürüldü.Fransa'nın önde gelen futbol dergisi'ın haberine göre; Dubai'de bireysel olarak çalışmalarını sürdüren'nın,son kez'na gitmek için Avrupa'da bir kulübe gitmek istediği belirtildi.36 yaşındaki futbolcuyla'ın yakından ilgilendiği ve'da yaşadağı taraftar olayından sonrakariyerini iyi bitirmek için son hamlesini yapacağı ifade edildi.Dergi, sarı kırmızılıların forveti'in yakın arkadaşı olmasından ötürü'a gitme ihtimalinin daha yüksek olduğunu da iddia edildi.