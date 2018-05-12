Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım

12.DK:

30. saniyede



FEGHOULI CEZALI



18 MAÇTA YENİLMEDİ

45.DK: İlk yarı sona erdiGalatasaray atağında Fernando tehlikeli geldi ancak araya son anda savunma girdi. Ardından gelişen Malatyaspor atağında Adem Büyük, Linnes'e faul yaptı.Sinan'ın yerden vuruşunda kaleci Farnolle başarılıMaçta tansiyon çok arttı! Nagatomo yerde kaldı, Malatyaspor oyuna devam etti. Ardından Belhanda'ya faul yapıldı. Tribünlerin deplasman takımına protestosu oldu.Sinan, atağa katılan Linnes'e pasını gönderdi ancak araya giren Doria, Linnes'ten önce hamlede bulundu.Galatasaray Rodrigues'le etkili geldi ama kaleci Farnolle başarılıMalatyaspor'da zorunlu oyuncu değişikliği! Sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Mina'nın yerine Doria girdi.25.DK: Yeni Malatyaspor maçın bu dakikalarında kendi sahasındaMalatyaspor tehlikeli geldi! Sol kanattan paslaşarak gelen Malatyaspor'da son pas için ofsayt bayrağı kalktı.Rodrigues'in ceza sahası dışından sert vuruşu dışarı çıkarıyorGalatasaray Gomis'le farkı 2'ye çıkarıyorMartin Linnes'in sağ kanattan açtığı orta çok kötüydü. Orta, direkt auta çıktı. Malatyaspor kale vuruşu kullanacak.Malatyaspor atağında Sinan Gümüş araya girdi ve topu kazandı. Ardından Boutaib, Sinan'a faul yaptı.Galatasaray rakip sahada baskısını sürdürüyorGalatasaray Belhanda'yla golü buluyor.Muslera, Linnes, Denayer, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Garry, Sinan, GomisFarnolle, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Eren Diallo, Azubuike, Aytaç, Adem, Boutaib.Evkur Yeni Malatyaspor müsabakası öncesi Galatasaray’da Sofiane Feghouli sarı kart cezalısı durumunda bulunuyor. Ligde son oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında bu sezonki 4. sarı kartını alarak cezalı duruma düşen Feghouli, Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.Öte yandan, Galatasaray’da Mariano Filho ile Serdar Aziz’in ise tedavileri sürüyor.Galatasaray, Süper Lig’de sahasında uzun süredir maç kaybetmiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı’nda yaptığı son 18 lig maçında yenilmedi.Süper Lig’de evindeki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 18 müsabakadan 17 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.