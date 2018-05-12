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Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım

Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya

12 Mayıs 2018, Cumartesi 20:23
Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım
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Galatasaray 2 - 0 Yeni Malatyaspor

60.DK: Galatasaray, ikinci yarıda çok sayıda top kaybı yapıyor. Bu arada Garry Rodrigues ile Boutaib arasında gerginlik çıktı.

51.DK: Yine bir tehlikeli Malatyaspor atağı! Çalımlarla ceza sahasına giren Adem Büyük'ün şutu, kalenin üstünden dışarı çıktı.

47.DK: İkinci yarıya Malatyaspor hızlı başladı! Rodrigues'in top kaybının ardından hızlı gelişen Malatyaspor atağında Aytaç Kara'nın şutu üstten auta çıktı.

46.DK: İkinci yarı başladı.

45.DK: İlk yarı sona erdi

39.DK: Galatasaray atağında Fernando tehlikeli geldi ancak araya son anda savunma girdi. Ardından gelişen Malatyaspor atağında Adem Büyük, Linnes'e faul yaptı.

37.DK: Sinan'ın yerden vuruşunda kaleci Farnolle başarılı

31.DK: Maçta tansiyon çok arttı! Nagatomo yerde kaldı, Malatyaspor oyuna devam etti. Ardından Belhanda'ya faul yapıldı. Tribünlerin deplasman takımına protestosu oldu.

30.DK: Sinan, atağa katılan Linnes'e pasını gönderdi ancak araya giren Doria, Linnes'ten önce hamlede bulundu.

27.DK: Galatasaray Rodrigues'le etkili geldi ama kaleci Farnolle başarılı

26.DK: Malatyaspor'da zorunlu oyuncu değişikliği! Sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Mina'nın yerine Doria girdi.

25.DK: Yeni Malatyaspor maçın bu dakikalarında kendi sahasında

20.DK: Malatyaspor tehlikeli geldi! Sol kanattan paslaşarak gelen Malatyaspor'da son pas için ofsayt bayrağı kalktı.

17.DK: Rodrigues'in ceza sahası dışından sert vuruşu dışarı çıkarıyor



12.DK: Galatasaray Gomis'le farkı 2'ye çıkarıyor

10.DK: Martin Linnes'in sağ kanattan açtığı orta çok kötüydü. Orta, direkt auta çıktı. Malatyaspor kale vuruşu kullanacak.

6.DK: Malatyaspor atağında Sinan Gümüş araya girdi ve topu kazandı. Ardından Boutaib, Sinan'a faul yaptı.

4.DK: Galatasaray rakip sahada baskısını sürdürüyor

Sezonun en erken golü Belhanda’danSezonun en erken golü Belhanda’dan
30. saniyede Galatasaray Belhanda'yla golü buluyor.

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

Galatasaray'ın ilk 11'i:

Muslera, Linnes, Denayer, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Garry, Sinan, Gomis

Yeni Malatyaspor'un 11'i:

Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Eren Diallo, Azubuike, Aytaç, Adem, Boutaib.


FEGHOULI CEZALI 


Evkur Yeni Malatyaspor müsabakası öncesi Galatasaray’da Sofiane Feghouli sarı kart cezalısı durumunda bulunuyor. Ligde son oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında bu sezonki 4. sarı kartını alarak cezalı duruma düşen Feghouli, Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Öte yandan, Galatasaray’da Mariano Filho ile Serdar Aziz’in ise tedavileri sürüyor.


18 MAÇTA YENİLMEDİ


Galatasaray, Süper Lig’de sahasında uzun süredir maç kaybetmiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı’nda yaptığı son 18 lig maçında yenilmedi.

Süper Lig’de evindeki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 18 müsabakadan 17 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.
 
 


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