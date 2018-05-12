Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı özeti

MAÇ ÖZETİ

Galatasaray 2 - 0 Yeni Malatyaspor

90.DK: Hakem son düdüğü çaldı. Maç sona erdi

86.DK: Rodrigues, rakibini geçmek isterken Mustafa faul ile durdurdu. Faulün ardından sarı kartı da gördü.

77.DK: Malatyaspor'da Chebake sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyecek. Oyuncu değiştirme hakkı kalmayan Malatyaspor, maçın kalan kısmını 10 kişi oynayacak.

64.DK: Galatasaray, kontra atakla tehlikeli geldi. Fernando'nun sağ köşeden sert şutunu Farnolle kurtardı.

60.DK: Galatasaray, ikinci yarıda çok sayıda top kaybı yapıyor. Bu arada Garry Rodrigues ile Boutaib arasında gerginlik çıktı.

51.DK: Yine bir tehlikeli Malatyaspor atağı! Çalımlarla ceza sahasına giren Adem Büyük'ün şutu, kalenin üstünden dışarı çıktı.

47.DK: İkinci yarıya Malatyaspor hızlı başladı! Rodrigues'in top kaybının ardından hızlı gelişen Malatyaspor atağında Aytaç Kara'nın şutu üstten auta çıktı.

46.DK: İkinci yarı başladı.

45.DK: İlk yarı sona erdi

39.DK: Galatasaray atağında Fernando tehlikeli geldi ancak araya son anda savunma girdi. Ardından gelişen Malatyaspor atağında Adem Büyük, Linnes'e faul yaptı.

37.DK: Sinan'ın yerden vuruşunda kaleci Farnolle başarılı

31.DK: Maçta tansiyon çok arttı! Nagatomo yerde kaldı, Malatyaspor oyuna devam etti. Ardından Belhanda'ya faul yapıldı. Tribünlerin deplasman takımına protestosu oldu.

30.DK: Sinan, atağa katılan Linnes'e pasını gönderdi ancak araya giren Doria, Linnes'ten önce hamlede bulundu.

27.DK: Galatasaray Rodrigues'le etkili geldi ama kaleci Farnolle başarılı

26.DK: Malatyaspor'da zorunlu oyuncu değişikliği! Sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Mina'nın yerine Doria girdi.

25.DK: Yeni Malatyaspor maçın bu dakikalarında kendi sahasında

20.DK: Malatyaspor tehlikeli geldi! Sol kanattan paslaşarak gelen Malatyaspor'da son pas için ofsayt bayrağı kalktı.

17.DK: Rodrigues'in ceza sahası dışından sert vuruşu dışarı çıkarıyor

12.DK: Galatasaray Gomis'le farkı 2'ye çıkarıyor

10.DK: Martin Linnes'in sağ kanattan açtığı orta çok kötüydü. Orta, direkt auta çıktı. Malatyaspor kale vuruşu kullanacak.

6.DK: Malatyaspor atağında Sinan Gümüş araya girdi ve topu kazandı. Ardından Boutaib, Sinan'a faul yaptı.

4.DK: Galatasaray rakip sahada baskısını sürdürüyor

30. saniyede Galatasaray Belhanda'yla golü buluyor.

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar





Galatasaray'ın ilk 11'i:





Muslera, Linnes, Denayer, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Garry, Sinan, Gomis





Yeni Malatyaspor'un 11'i:





Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Eren Diallo, Azubuike, Aytaç, Adem, Boutaib.



