Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı özeti
Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı ekip sahadan Gomis ve Rodrigues'in golüyle sahadan galip ayrıldı ve ligde puanını 72'ye yükseltti ve son haftaya lider girdi
MAÇ ÖZETİ
Galatasaray 2 - 0 Yeni Malatyaspor
90.DK: Hakem son düdüğü çaldı. Maç sona erdi
86.DK: Rodrigues, rakibini geçmek isterken Mustafa faul ile durdurdu. Faulün ardından sarı kartı da gördü.
77.DK: Malatyaspor'da Chebake sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyecek. Oyuncu değiştirme hakkı kalmayan Malatyaspor, maçın kalan kısmını 10 kişi oynayacak.
64.DK: Galatasaray, kontra atakla tehlikeli geldi. Fernando'nun sağ köşeden sert şutunu Farnolle kurtardı.
60.DK: Galatasaray, ikinci yarıda çok sayıda top kaybı yapıyor. Bu arada Garry Rodrigues ile Boutaib arasında gerginlik çıktı.
51.DK: Yine bir tehlikeli Malatyaspor atağı! Çalımlarla ceza sahasına giren Adem Büyük'ün şutu, kalenin üstünden dışarı çıktı.
47.DK: İkinci yarıya Malatyaspor hızlı başladı! Rodrigues'in top kaybının ardından hızlı gelişen Malatyaspor atağında Aytaç Kara'nın şutu üstten auta çıktı.
46.DK: İkinci yarı başladı.
45.DK: İlk yarı sona erdi
39.DK: Galatasaray atağında Fernando tehlikeli geldi ancak araya son anda savunma girdi. Ardından gelişen Malatyaspor atağında Adem Büyük, Linnes'e faul yaptı.
37.DK: Sinan'ın yerden vuruşunda kaleci Farnolle başarılı
31.DK: Maçta tansiyon çok arttı! Nagatomo yerde kaldı, Malatyaspor oyuna devam etti. Ardından Belhanda'ya faul yapıldı. Tribünlerin deplasman takımına protestosu oldu.
30.DK: Sinan, atağa katılan Linnes'e pasını gönderdi ancak araya giren Doria, Linnes'ten önce hamlede bulundu.
27.DK: Galatasaray Rodrigues'le etkili geldi ama kaleci Farnolle başarılı
26.DK: Malatyaspor'da zorunlu oyuncu değişikliği! Sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Mina'nın yerine Doria girdi.
25.DK: Yeni Malatyaspor maçın bu dakikalarında kendi sahasında
20.DK: Malatyaspor tehlikeli geldi! Sol kanattan paslaşarak gelen Malatyaspor'da son pas için ofsayt bayrağı kalktı.
17.DK: Rodrigues'in ceza sahası dışından sert vuruşu dışarı çıkarıyor
12.DK: Galatasaray Gomis'le farkı 2'ye çıkarıyor
10.DK: Martin Linnes'in sağ kanattan açtığı orta çok kötüydü. Orta, direkt auta çıktı. Malatyaspor kale vuruşu kullanacak.
6.DK: Malatyaspor atağında Sinan Gümüş araya girdi ve topu kazandı. Ardından Boutaib, Sinan'a faul yaptı.
4.DK: Galatasaray rakip sahada baskısını sürdürüyor
30. saniyede Galatasaray Belhanda'yla golü buluyor.
1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar
Galatasaray'ın ilk 11'i:
Muslera, Linnes, Denayer, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Garry, Sinan, Gomis
Yeni Malatyaspor'un 11'i:
Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Eren Diallo, Azubuike, Aytaç, Adem, Boutaib.