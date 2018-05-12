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Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Bu kritik maçın ilk 11'leri belli oldu

12 Mayıs 2018, Cumartesi 18:33
Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu
Galatasaray'ın ilk 11'i:

Muslera, Linnes, Denayer, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Garry, Sinan, Gomis

Yeni Malatyaspor'un 11'i:

Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Eren Diallo, Azubuike, Aytaç, Adem, Boutaib.


FEGHOULI CEZALI 


Evkur Yeni Malatyaspor müsabakası öncesi Galatasaray’da Sofiane Feghouli sarı kart cezalısı durumunda bulunuyor. Ligde son oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında bu sezonki 4. sarı kartını alarak cezalı duruma düşen Feghouli, Evkur Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Öte yandan, Galatasaray’da Mariano Filho ile Serdar Aziz’in ise tedavileri sürüyor.


18 MAÇTA YENİLMEDİ


Galatasaray, Süper Lig’de sahasında uzun süredir maç kaybetmiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı’nda yaptığı son 18 lig maçında yenilmedi.

Süper Lig’de evindeki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 18 müsabakadan 17 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.
 
 


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