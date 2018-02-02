Galatasaray, Yenişehir’deki saldırıyı kınadı

Erdinç Şahin

Yenişehir ilçesinde geceyapılan saldırıda sarı kırmızılı taraftar 31 yaşındaki Aytaç Çalım hayatını kaybederken, diğer taraftar 26 yaşındaki Erman Çalım yaralanmıştı.Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Bursa Yenişehir Galatasaray Taraftarlar Derneği’nde Atiker Konyaspor-Galatasaray maçının izlendiği sırada yaşanan silahlı saldırıda, taraftarımız Aytaç Çalım’ın vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Olayı kınıyor, taraftarımız Aytaç Çalım’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Aynı olayda yaralanan merhum Aytaç Çalım’ın kardeşi Erman Çalım’a ise acil şifalar temennilerimizi iletiyoruz” denildi.