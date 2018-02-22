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Galatasaray yönetim kurulu flaş bir karar aldı!

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz'in hakemlere yönelik eleştirilerin ardından yapılan son yönetim toplantısında flaş bir karar alındı. Zirvede "Şampiyonluk yarışında üzerimize oyunlar oynanıyor, aleyhimize kolay kart ve penaltılar veriliyor. Bundan sonra sessiz kalmayalım" şeklinde karar alındı.

Galatasaray yönetim kurulu flaş bir karar aldı!
Gazete Habertürk’ten Erhan Kaan Adıgüzel’in haberine göre Kasımpaşa maçından 2-1'lik yenilgiyle ayrılıp liderliği yeniden Medipol Başakşehir'e kaptıran Galatasaray'da yeni yönetimin son toplantısında önemli bir karar alındı.

Başkan Mustafa Cengiz'in önceki gün hakemlere yönelik yaptığı açıklamaların ardından Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında da aynı konu masaya yatırıldı. Sarı-Kırmızılı idareciler, şampiyonluktaki diğer rakiplerine oranla kendi maçlarında aleyhlerine daha çok hakem hatası yapıldığını dile getirdi. Hakemlerin Galatasaraylı futbolculara kolay kart gösterdiği ve rakiplere kolay penaltı çaldığı ifade edilen toplantıda “Şampiyonluk yolunda önümüze engeller konulmak isteniyor. Üzerimize oyunlar oynanıyor. Buna izin vermemeliyiz” görüşlerinde birleşti.
 

ANINDA REAKSİYON VERECEKLER


Galatasaray'ın haklarını korumak için her platformda daha çok seslerini dile getirmeleri gerektiğinin altını çizen yöneticiler, sezonun kalan bölümünde de asla sessiz kalmama kararı aldı. Galatasaraylı yöneticilerin bu kararında rakiplerinin tavrının da etkili olduğu öğrenildi. Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe cephesinden gelen peş peşe açıklamalar, Konya karşılaşması sonrası Beşiktaş kanadından hakem tepkileri yükselmişti. Bu gelişmeleri de değerlendiren Sarı-Kırmızılı kurmaylar, hakem faktöründen zarar görmemek için, kendilerine karşı yapılan hatalara daha gür şekilde reaksiyon verilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine vardı.

ALEYHTE PENALTILAR:

Galatasaray: 5
Beşiktaş: 2
Başakşehir: 2
Fenerbahçe: 1

KIRMIZI KARTLAR:

Beşiktaş: 6
Galatasaray: 5
Fenerbahçe: 3
Başakşehir: 1
NOT: Fenerbahçe-Beşiktaş maçında ev sahibinden 2, Kartal’dan 3 oyuncu atılmıştı


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