Galatasaray yönetim kurulu üyelerini KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü
, yeni yönetim kurulu üyelerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP)
bildirdi.
Açıklama şu şekilde:
"Şirketimizin ana hissedarı Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin 20.01.2018 tarihinde gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında seçilen yeni yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir:
Kulüp Başkanı:
Mustafa Cengiz
Yönetim Kurulu Üyeleri
Celal Açar
Ahmet Sabri Şenkal
Acar Baltaş
Nejat Güney
Okan Böke
Adil Araboğlu
Emre Erdoğan
Cenk Soyer
Hacı Hüseyin Toprak
Ahmet Ünal Çeviköz
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Mahmut Recevik
Mehmet Ömer Cansever
Dinç Üner
Erol Özmandıracı
Arip Badur
Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Erdinç Şahin