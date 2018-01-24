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Galatasaray yönetim kurulu üyelerini KAP'a bildirdi

Galatasaray Kulübü, yeni yönetim kurulu üyelerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray yönetim kurulu üyelerini KAP'a bildirdi
Galatasaray Kulübü, yeni yönetim kurulu üyelerini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Açıklama şu şekilde:

"Şirketimizin ana hissedarı Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin 20.01.2018 tarihinde gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında seçilen yeni yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir:

Kulüp Başkanı: Mustafa Cengiz

Yönetim Kurulu Üyeleri

Celal Açar
Ahmet Sabri Şenkal
Acar Baltaş
Nejat Güney
Okan Böke
Adil Araboğlu
Emre Erdoğan
Cenk Soyer
Hacı Hüseyin Toprak
Ahmet Ünal Çeviköz

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Mahmut Recevik
Mehmet Ömer Cansever
Dinç Üner
Erol Özmandıracı
Arip Badur

Kamuoyunun bilgisine sunarız."
 


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