Galatasaray yönetimine Ndiaye şoku

7.5 MİLYON DEĞİL 12 MİLYON!

OSMANLISPOR'A ÇEKLER YAZILMIŞ

4 MİLYON EURO KÂR

Erdinç Şahin

'nin 16 Milyon Euro önerdiğikonusundayönetmi şoke edici bir gerçekle karşı karşıya kaldı. Galatasaray’dan ayrılması beklenen Badou Ndiaye’nin açıklandığı gibi 7.5 milyon euro’ya alınmadığı ortaya çıktı,yönetimi şoke oldu.Habertürk gazetesinde yer alan habere göre sezon başındabedelle Osmanlıspor'dan transfer edildiği açıklananiçin kulübün kasasındanbelgelerle ortaya çıktı.Mali sıkıntı nedeniyle Senegalli yıldızı satarak biraz olsun nefes almayı planlayan yöneticiler, transferdeki rakamları görünce neye uğradığını şaşırdı.Eski yönetim, tepki çekmemek için, bonservis bedelini düşük göstermek amacıyla inanılmaz bir operasyon yaptı. Ndiaye için 7,5 Milyon Euro tazminat fesih bedeli ödenmişti. Bonus olarak da 25'er maçlık dilimler halinde 1,5 Milyon Euro ödeneceği açıklanmıştı.Aslında bu rakamın menajerlik ücreti adı altında verildiği, üstelik 4 yıllık anlaşma karşılığında yılda 2 Milyon 750 Bin Euro ücret alacağı açıklanan Ndiaye'nin bu ücretinden her yıl 750 Bin Euro'yu Osmanlıspor'a ödenmek üzere ileri tarihlere çekler yazıldığı ortaya çıktı. Bu yolla Osmanlıspor'a 3 milyon Euro daha ödeneceği ve toplam bonservis rakamının 7,5+1,5+3 milyon Euro bedelle, toplam 12 Milyon Euro olduğu ortaya çıktı.ile pazarlıkları sürdürenyönetimi, bu transferden 10 milyon civarı kar beklerken, şimdi sadece 4 Milyon Euro civarında bir girdi sağlamış olacak.Yönetim rakamı 17-18 Milyon Euro seviyesine çıkarmaya çalışarak, kâr seviyesini arttırmaya çabalayacak.